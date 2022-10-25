В каких районах Самары выгоднее всего брать квартиру в ипотеку

Фото: Дмитрий Кошелев

Вот уже много лет ипотечное кредитование прочно удерживает пальму первенства в перечне средств для решения квартирного вопроса. Будь то покупка строящегося жилья или квадратных метров во «вторичке» или строительство собственного дома — ипотечные программы исправно приходят на помощь жителям Самары, делая мечту реальностью.

Конечно, решаясь на столь масштабный «проект», как приобретение недвижимости с привлечением заемных средств, хочется быть уверенным, что это максимально выгодная покупка. А учитывая, что в современном мире потребность в изменении жилищных условий может возникнуть в любой момент, важна еще и уверенность, что приобретенное в ипотеку жилье можно будет выгодно продать.

Эксперты агентств недвижимости и сервиса Домклик от Сбера рассказали, как и где выгоднее всего брать жилье в ипотеку в Самаре осенью 2022 года.

Льготные программы остались неизменными

Новость об осеннем повышении ставок по ипотеке (связанном, на этот раз, с изменением не ключевой ставки, а рыночных условий в целом) взволновала многих потенциальных новоселов. Однако это повышение оказалось не столь значительным и не повлияло на доступность жилищных займов. Например, в Сбере ставки на «вторичку» и на жилье в новостройках «подросли» на 0,5 процентных пункта, и теперь минимальная ставка по базовым ипотечным кредитам здесь составляет 10,4% годовых. Аналогичный рост показали ставки в банке ВТБ. В Газпромбанке ипотека «подросла» на 0,8%, в Банке Уралсиб — на 1,5%.

А вот ставки по многочисленным льготным программам в том же Сбере остались на прежнем уровне: от 6,3% — ипотека с господдержкой, от 5,3% — по семейной ипотеке, от 4,7% — кредит для IT-специалистов и так далее. Узнать полные условия программ и рассчитать платеж для своей категории ипотеки самарцы без труда могут самостоятельно — с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Источник: Домклик

От 2,2 миллиона за новостройку

По данным Домклик, сейчас в Самарской области выставлено на продажу более 25 тысяч объектов недвижимости, в том числе около шести тысяч — застройщика. Выбор обширен — любой район, любой метраж. Разброс цен тоже весьма широк. В проектах массовой застройки на окраинах города можно отыскать довольно бюджетный вариант. Например, в микрорайоне «Амград» в Куйбышевском районе застройщик предлагает студии по цене от 2,2 млн рублей. В ЖК «Видный» в Крутых ключах цены начинаются от 2,4 млн рублей. В жилом районе «Волгарь» выставлены на продажу квартиры от 3,2 млн рублей.

Отдельные точечные объекты чуть ближе к центру тоже продают по относительно доступной цене. Например, в ЖК «Рекорд» на Краснодонской улице жилье можно купить от 3 миллионов рублей. Район активно обновляется, и часть самарцев считают, что у него есть неплохая перспектива.

Есть и более дорогие варианты. В ЖК «Логика-2» (4-й проезд) выставлены на продажу квартиры от 3,4 млн рублей при сроке сдачи лишь через 4 года, осенью 2026-го. А, например, в ЖК «Олимп» на улице Советской Армии — спальный район, далеко не центр города — цены на квартиры начинаются уже от 4,7 млн рублей, в ЖК «Капитал» на ул.Санфировой — от 4,8 миллиона. Таков минимальный ценник и у распиаренного ЖК «Панова Парк» в Октябрьском районе.

ЖК Панова парк. Источник: Домклик

Вторичка или первичка?

На рынке вторичного жилья разброс цен еще существеннее, однако общая тенденция неизменна — на окраинах дешевле, ближе к центру — дороже, в исторической части города (Самарский, Ленинский районы) цены и вовсе заоблачные. Однако эксперты предупреждают: нельзя делать выводы о выгодности приобретения того или иного объекта недвижимости в ипотеку исходя лишь из его стоимости и процентных ставок.

- Да, на первый взгляд кажется, что покупать жилье в ипотеку в массовой застройке в новостройке на окраине выгоднее — ведь там эта квартира дешевле, а льготные ипотечные программы позволяют взять заем на покупку первичного жилья по более привлекательной ставке, - говорит руководитель риелторского агентства «Огни Самары», член правления Поволжской гильдии риелторов Юлия Овечкина. - Однако с точки зрения дальнейшей ликвидности это не лучший объект для покупки.

Во-первых, объясняет эксперт, если вы надумаете эту квартиру продать, она сразу же начнет конкурировать с десятками аналогичных квартир в этом доме и в соседних, причем зачастую будет проигрывать в цене: вторичка в Самаре сегодня продается по более привлекательному прайсу. А если учесть, что при покупке «первички» покупателю нередко приходится дополнительно вкладываться в ремонт и в аренду жилья, пока достраивается его квартира, итоговая сумма расходов станет еще больше. И вам наверняка захочется компенсировать ее при продаже недвижимости — не завтра, конечно, но когда-нибудь.

Так что, если вы понимаете, что в будущем вас, скорее всего, ждет смена адреса — возможно, стоит рассмотреть другие варианты. Квартира на вторичном рынке в микрорайоне, который уже не застраивается, и где, соответственно, количество предложений не увеличивается, может быть более выгодным вариантом. Да, ставка по ипотеке на «вторичку» выше, но и такие квартиры сейчас продаются зачастую дешевле новостроек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт рекомендует тщательно рассчитать ипотечные платежи и итоговую переплату для каждого из вариантов и уже исходя из этих данных и собственных планов принимать решение.

Что касается оформления ипотеки и покупки квартиры, то сейчас этот процесс занимает совсем немного времени. Заполнить анкету заемщика можно онлайн — на сервисе Домклик, и в кратчайший срок получить ответ на свою заявку — не предварительное, а финальное одобрение. Кстати, с октября 2022 года «бумажные формальности» для ипотечников Сбера и вовсе свелись к минимуму: теперь на Домклик достаточно загрузить фото всего одного разворота паспорта (а не всех страниц, как раньше). А если вы зарегистрировались на сервисе по Сбер ID или через «Госуслуги», паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ просто не понадобится.

Регистрацию сделки с помощью Домклик тоже можно провести онлайн, прямо на экране своего смартфона.

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