Нашел машину, прикованную к забору: инвалид из Тольятти не оставляет попыток вернуть автомобиль, который забрали за долги

Машина тольяттинца была эвакуирована в Самару на спецстоянку на проспекте Карла Маркса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История инвалида Сергея Ражева из Тольятти, у которого за долг в 40 тысяч рублей коллекторы забрали машину, получила широкий резонанс и быстро вышла далеко за пределы Самарской области. Делом заинтересовались не только федеральные телеканалы, но и полицейские из Москвы. Однако прошел почти месяц, как Сергей лишился единственного средства передвижения, на котором он добирался до больницы на жизненно необходимые процедуры, но ситуация не поменялась – машина все еще находится на спецстоянке у коллекторов, а уголовное дело в полиции не возбудили. Сергей Ражев рассказал журналисту «КП-Самара», что известно по его вопросу на данный момент.

Коллекторы незаконно забрали машину инвалида Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, в сентябре тольяттинец получил повестку в суд на 18 октября, где должны были принять решение по поводу выплаты долга в сумме 47 тысяч рублей микрофинансовой организации ООО «Ваш инвестор». Однако уже 30 сентября к дому Сергея подъехал эвакуатор, и коллекторы силой забрали единственное средство передвижения инвалида, на котором он ежедневно ездил в больницу на процедуры. В суде стало известно, что никаких разрешений на изъятие машины не выдавалось, поэтому данную ситуацию можно расценивать как угон. Представители кредитной организации не явились на суд, а прислали тольяттинцу СМС-сообщение, что он должен теперь еще им деньги за эвакуацию и стоянку его машины.

При журналистах в полиции молчали

На прошлой неделе с жителем Тольятти связались журналисты телепередачи, которая транслируется на одном из федеральных каналов. Московские корреспонденты узнали о сложной ситуации Сергея после публикации статей на сайте «КП-Самара». Мужчина согласился принять участие в съемках.

- Мы вместе с журналистом сначала побывали в отделе полиции №21, куда я подавал заявление. Как только полицейские увидели камеры, они не стали давать комментарии и даже попытались скрыться. После мы поехали в главное управление Тольятти, где мне не так давно сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела. Начальник главка также отказался от комментариев и направил нас в отдел дознания. Дознаватель, как оказалось, вообще не был в курсе моей ситуации, - рассказывает Сергей.

На машине подписи тольяттинских полицейских Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В прокуратуре Тольятти, куда также обращался Сергей Ражев, тоже не смогли ответить, почему уголовное дело до сих пор не возбуждено. Владелец автомобиля – инвалид третьей группы, по закону коллекторы не имеют право забирать транспортное средство без решения суда, кроме того, рыночная стоимость машины Сергея превышает долг в 47 тысяч рублей. В связи с этим, действия коллекторов можно расценивать как угон автомобиля.

Приковали к забору

Сергей Ражев вместе с журналистами приехал в Самару, где находится главный офис фирмы «Ваш инвестор». Из открытых источников стало известно, что филиал новосибирской микрофинансовой организации имеет свою спецстоянку для изъятых машин. Прибыв на проспект Карла Маркса, 203 Сергей Ражев увидел свою машину, но ее состояние подвергло его в шок.

На автомобиле есть повреждения после эвакуации Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Из-за того, что эвакуатор несколько раз поднимал и опускал мою машину, я заметил замятый диск на одном колесе. Я внимательно осмотрел машину и увидел, что она приковала металлическим тросом к забору на амбарный замок. Кроме того, двери были опечатаны, судя по подписи, полицейскими главка Тольятти. Забрать машину у меня не получилось, мы вызвали на место полицию, - рассказывает нам Сергей.

Все еще надеется на правоохранительные органы

Спустя три часа ожидания под дождем, сотрудники правоохранительных органов все же прибыли. Но на ситуацию в конечном итоге это не повлияло, они не стали освобождать автомобиль. Сергей вместе с журналистами уехал обратно в Тольятти, чтобы выяснить, почему на его машине подписи тольяттинских полицейских. За это время легковушку успели забрать со спецстоянки и увезти в неизвестном направлении. Сейчас инвалид из Тольятти не знает, где находится его машина и надеется только на работу полиции.

Автомобиль приковали на замок к забору Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Столичные журналисты обещали помочь мне. После выхода телепередачи вся информация будет передана в ГУ МВД в Москве. Я очень надеюсь, что в главном управлении МВД смогут оказать содействие в моем вопросе и машину мне вернут, - Сергей Ражев не оставляет попыток восстановить справедливость.

Сейчас тольяттинец продолжает писать заявления в прокуратуру и полицию. Но чаще в ответ ему приходят очередные отписки или же информация, что его заявление было написано неправильно. Сергей ходит по всем инстанциям пешком, несмотря на состояние здоровья. Однако мужчина продолжает верить и надеяться, что в скором времени эта неприятная ситуация закончится и он будет жить без нервных срывов и других потрясений, ведь с таким серьезным заболеванием врачи прогнозируют ему не более семи лет.

В ГУ МВД по Самарской области в ответ на запрос журналиста "КП-Самара" сообщили, что по факту обращения Сергея проводят проверку.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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