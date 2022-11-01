В Самарской области вечером 1 ноября 2022 года прошел снегопад

Такую картину сегодня вечером наблюдали жители Похвистнево. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во вторник, 1 ноября 2022 года, зимняя погода добралась до Самарской области. Сильный снег прошел в городе Похвистнево. Об этом «КП-Самара» сообщили местные жители.

Горожане заметили снегопад ближе к вечеру. Картина за окном их сильно удивила: снег лег на землю плотным полотном, а местами появились небольшие сугробы. На этом осадки не закончились – снег все еще продолжает покрывать дома, деревья и заборы.

Отметим, что ранее синоптики обещали самарцам сильный снег. Правда, согласно прогнозу, он должен был выпасть в среду, 2 ноября. Отмечалось, что осадки нагрянут в Самарскую область из Оренбурга.

Между тем Татарстан и Оренбуржье уже вовсю утопают в снегах. В Оренбургской области под 20-сантиметровым слоем снега оказалось сразу несколько муниципалитетов. В частности, снегопад прошел по территории Бузулукского района, затронув трассу «Самара – Оренбург».

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