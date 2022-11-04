Убийца пырнул девушку на улице и убежал. Фото: социальные сети

В Самарской области 2 ноября 2022 года жителей потрясло известие о страшном убийстве. Во дворе дома нашли тело молодой девушки с раной в области груди.

Убитой оказалось 30-летняя инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Янковская. Девушка была не только отличным правоохранителем, но и замечательной матерью. Смерть инспектора стала потрясением для коллег и для жителей города. В тот злополучный вечер Ирина решила отдохнуть в клубе с подругами, где к ним пристал подозрительный мужчина. Незнакомец настойчиво пытался познакомиться с красавицами и не ожидал негативного ответа. Получив отказ, он озверел и достал из кармана нож. На улице мужчина пырнул Ирину и убежал.

Сотрудники полиции и оперативники быстро задержали подозреваемого. Навязчивый ухажер рассказал правоохранителям, как происходило убийство. Представители СУ СК России по Самарской области опубликовали видео допроса убийцы Мисс Самарская полиция – 2019. Злоумышленник показал, где они встретились с Ириной. Некоторое время они стояли с толпой, но после получения отказа, находясь наедине, мужчина решил отомстить и пырнул инспектора ножом.

- Достал нож, пырнул и побежал в ту сторону, - отмечает убийца и показывает в противоположном от места происшествия направлении.

На первых допросах мужчина раскололся и не смог сдержать негатив в себе. Он стал поливать жертву грязью и рассказал, что ранее уже был в колонии, но за убийство отца.

Напомним, молодая красивая девушка работала инспектором по делам несовершеннолетних в отделении полиции МО МВД России «Борский». На выбор профессии повлиял брат. После получения вакансии девушка обзавелась семьей и каждый вечер приходила домой к маленькой дочке, которая всегда ее поддерживала. А когда Ирина решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Самарская полиция», малышка больше всех переживала за маму и голосовала каждый день, об этом рассказала сама девушка, когда принимала участие в мероприятии.