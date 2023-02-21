«Брал взятки кирпичами»: директор фонда капремонта Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела

Следствие полагает, что глава фонда брал взятки от директоров двух фирм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются разбирательства в отношении директора регионального Фонда капитального ремонта. Александр Константинов попал в поле зрения правоохранителей в октябре 2022 года – тогда его заподозрили в мошенничестве. А в феврале этого года он стал фигурантом нового уголовного дела.

Завышал объемы и стоимость работ

В октябре 2022 появилась информация, что глава областного ФКР задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Предполагалось, что он действовал в сговоре с подрядчиком в лице ООО «Волгарегионстрой-с». Подозреваемые якобы завышали стоимость и объемы выполненных работ. Ущерб превысил 2 миллиона рублей.

– Дома и на работе у Александра Константинова были проведены обыски. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество». С высокой вероятностью следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, – рассказывал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Позднее информацию о задержании Александра Константинова подтвердили в полиции. Суд Железнодорожного района Самары отправил его под стражу на два месяца. Руководителю ООО «Волгарегионстрой-с» избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Началось расследование.

Брал взятки за выплату аванса

В феврале 2023 года стало известно, что руководителя областного ФКР заподозрили в получении взятки, притом довольно необычной. Следствие полагает, что в прошлом году директора двух фирм снабжали главу Фонда строительными материалами: керамическим кирпичом и керамогранитной плиткой. Стоимость материалов составила более 485 тысяч рублей и свыше 320 тысяч рублей соответственно.

– За это подозреваемый должен был дать указания на выплату аванса по заключенным между Фондом и ООО договорам на производство работ по капремонту МКД. Взятка также предназначалась за общее покровительство юрлиц при заключении с ними договоров и принятии работ по капитальному ремонту Фондом, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

В отношении директора ФКР возбудили еще одно уголовное дело – по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В отношении директоров фирм возбуждены дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Глава Фонда до сих находится под стражей. Двум другим подозреваемым также избрали меры пресечения – один отправился под домашний арест, другой находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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