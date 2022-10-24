Директора фонда капремонта Самарской области арестовали на два месяца

Руководителя ФКР заподозрили в мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу областного фонда капремонта отправили под арест до декабря 2022 года. Соответствующую меру пресечения избрали в Железнодорожном районном суде Самары.

Александр Константинов попал в поле зрения правоохранителей в конце прошлой недели. Гендиректора фонда заподозрили в мошенничестве. Предполагается, что руководитель областного ФКР действовал в сговоре с подрядчиком в лице ООО «Волгарегионстрой-с» – они якобы завышали объемы и стоимость проведенных работ. Ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что руководителю «Волгарегионстрой-с» также избрали меру пресечения. Сообщалось, что он отправлен под домашний арест.