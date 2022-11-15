«Она сама провоцировала на грубость»: самарского полицейского обвиняют в доведении своей супруги до самоубийства

В октябре 2018 года мать двоих детей покончила с собой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Исаклинском районном суде Самарской области состоялись прения сторон по уголовному делу о доведении до самоубийства Гульназ Бадертдиновой. На скамье подсудимых ее супруг – Гакиль Бадертдинов, который работал участковым в районном отделении полиции. Жуткая история произошло 18 октября 2018 года в селе Шентала, но только в марте 2021 года дело начали рассматривать. В декабре 2022 года планируется вынести приговор супругу погибшей женщины, но тот не признает свою вину в смерти Гульназ.

Гакиль обвинял Гульназ в неверности, она его – в рукоприкладстве

Гульназ и Гакиль познакомились осенью 2001 года, влюбились друг в друга без памяти и через несколько месяцев поженились. Сначала жили в селе Денискино у родителей мужа, там в ноябре 2002-го у них родилась дочка Алина. А через 4 года молодая семья переехала в свой дом в селе Шентала. Там в 2007 году у них родилась вторая дочка – Гузель.

Гульназ и Гакиль были в отношениях 17 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жили вроде бы неплохо: он работал участковым, она – юрист-консультантом в МП, которое отвечало за коммунальное хозяйство в Шенталинском районе. Параллельно семья достраивала и перестраивала дом, поддерживала свое хозяйство – огород и скотину. Однако не все было гладко в семейной жизни. Родным супруги жаловались друг на друга: Гакиль обвинял Гульназ в неверности, она его – в рукоприкладстве.

В августе 2018 года Гакиль как-то вернулся домой – а там ни жены, ни детей. Оказалось, Гульназ решила развестись, собрала вещи и съехала на съемную квартиру. Ее родители поддержали это решение, а Гакиль разрывать отношения, которые длились без малого 17 лет, не хотел. На протяжении двух месяцев супруги жили в одном селе, но отдельно друг от друга.

Женщину нашли в колодце

Утром, 18 октября 2018 года, в колодце рядом с домом, где все это время жили супруги, нашли тело Гульназ. Женщина оставила предсмертную записку. Тело женщины обнаружили родители Гакиля, которые в тот день заехали к нему покормить скот. С этого и началось расследование, которое разделило жителей маленькой Шенталы на два лагеря, а между семьями Гакиля и Гульназ породило взаимную вражду.

Супруг заявил, что жена его провоцировала на оскорбления

Гакиль не признавал свою вину в смерти жены и не признает до сих пор. Как рассказал «КП-Самара» представитель потерпевшей стороны – отца погибшей женщины Шавката Хунсуллина – адвокат Владимир Красиков, обвиняемый на суде подтвердил лишь факт смс-сообщений, где он грубо обращается к своей жене.

- По словам подсудимого, супруга сама провоцировала его на оскорбления. Вину он не признает, его адвокат также настаивает на невиновности, - рассказал Владимир Красиков.

Отец погибшей до сих пор не может поверить, что дочки больше нет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В свою очередь гособвинение запросило для Гакиля Бадертдинова, которого обвиняют по статье 110 УК РФ «доведение до самоубийства», 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Отец Гульназ считает, что в смерти дочери виноват бывший зять, поэтому потребовал у суда назначить ему самое строгое наказание.

Судья назначил оглашение приговора на 12 декабря 2022 года. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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