В полиции отказались объяснить, почему продолжает работать участковый, которого судят за доведение до самоубийства жены

Судят участкового в том же селе, где он работал и жил Фото: Александра БУДАЕВА

Самарская полиция отказалась разъяснить, почему каких-то сотрудников, попавших под следствие, со службы увольняют, а других оставляют работать даже после того, как уголовное дело передали в суд.

К примеру, участковый уполномоченный Гакиль Бадертдинов продолжает работать в полиции, хотя в данный момент является подсудимым по уголовному делу. А подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого заподозрили в убийстве девочки-подростка уволили почти сразу после задержания.

Мужчину обвиняют в доведении до самоубийства собственной супруги Гульназ. По версии следствия, страж порядка годами изводил жену ревностью, несправедливыми упреками, выгонял ее из дома, бил, а когда в 2018 году женщина ушла от него, чтобы развестись, якобы начал ей угрожать. 18 октября 2018 года тело Гульназ обнаружили в колодце возле дома, в котором они с Гакилем когда-то вместе жили.

Сам Гакиль Бадертдинов вину не признает: по его словам, жены против него настраивали ее родители, более того, она принимала сильнодействующие лекарства, которые могли повлиять на ее восприятие мира.

Как бы то ни было, в отношении Бадертдинова в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч .1 ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства», в марте 2021 года его начали рассматривать в Исаклинском районном суде. Однако по иронии судьбы заседания проходят в селе Шентала, где жили Бадертдиновы, а сам подсудимый при этом остается действующим сотрудником полиции.

Редакция «КП-Самара» просила пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области прокомментировать, почему страж порядка не был отстранен от службы и работает ли он на той же территории, где проживает часть свидетелей по делу. Однако коллеги подсудимого отказались отвечать на вопросы журналистов, сославшись на то, что дело уже в суде, а потому обсуждать собственных сотрудников они не имеют права.

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