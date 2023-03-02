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Общество2 марта 2023 13:07

Самара - загадочная, Тольятти – пушистый: нейросеть представила города Самарской области в образе котов

Нейросеть показала города Самарской области в виде котов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Вот такие милые города Самарской области.

Вот такие милые города Самарской области.

Нейросеть показала, как выглядели бы города Самарской области, если бы были… котами. Журналисты «КП-Самара» озадачили искусственный интеллект запросами, и вот что из этого вышло.

Самару нейросеть представила в виде пушистого дымчатого кота. Выглядит Самара аристократично и немного загадочно, взгляд – пронзительный.

Вот так нейросеть представляет кота Самару.

Вот так нейросеть представляет кота Самару.

Тольятти искусственный интеллект видит в образе рыжего кота с немного удивленным взглядом. Тольятти, кстати, тоже довольно пушистый. Так и хочется погладить.

Кто-то в редакции еще предположил, что это матерый уличный кот, гроза района.

Суровый Тольятти.

Суровый Тольятти.

А вот Сызрань – маленький рыжий котенок. Странно, ведь город не моложе того же Тольятти. Но нейросеть так видит.

А еще котенок Сызрань тоже пушистый, не такой как Самара или Тольятти, но погладить хочется.

Малютка Сызрань.

Малютка Сызрань.

Коты Новокуйбышевск и Чапаевск не такие упитанные (все как в жизни), один – серый, второй – рыжий с белым.

В редакции предположили, что такими взглядами Новокуйбышевск и Чапаевск смотрят, как Самара ест. Им-то не досталось.

Новокуйбышевск.

Новокуйбышевск.

Чапаевск.

Чапаевск.

Напомним, ранее нейросеть изображала города Самарской области в виде людей. Самара предстала в виде красивой девушки с русыми волосами и зелеными глазами. Для Тольятти же искусственный интеллект сгенерировал два образа – сероглазого мужчины с волком и девушки со светлыми глазами и волнистыми волосами. Также отдельно в виде людей представили районы Тольятти – Автозаводский, Комсомольский и Центральный.

Сызрань глазами нейросети тоже есть. Это красивая женщина в платье, за спиной которой стоит бык.

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