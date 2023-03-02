Самара - загадочная, Тольятти – пушистый: нейросеть представила города Самарской области в образе котов

Вот такие милые города Самарской области.

Нейросеть показала, как выглядели бы города Самарской области, если бы были… котами. Журналисты «КП-Самара» озадачили искусственный интеллект запросами, и вот что из этого вышло.

Самару нейросеть представила в виде пушистого дымчатого кота. Выглядит Самара аристократично и немного загадочно, взгляд – пронзительный.

Вот так нейросеть представляет кота Самару.

Тольятти искусственный интеллект видит в образе рыжего кота с немного удивленным взглядом. Тольятти, кстати, тоже довольно пушистый. Так и хочется погладить.

Кто-то в редакции еще предположил, что это матерый уличный кот, гроза района.

Суровый Тольятти.

А вот Сызрань – маленький рыжий котенок. Странно, ведь город не моложе того же Тольятти. Но нейросеть так видит.

А еще котенок Сызрань тоже пушистый, не такой как Самара или Тольятти, но погладить хочется.

Малютка Сызрань.

Коты Новокуйбышевск и Чапаевск не такие упитанные (все как в жизни), один – серый, второй – рыжий с белым.

В редакции предположили, что такими взглядами Новокуйбышевск и Чапаевск смотрят, как Самара ест. Им-то не досталось.

Новокуйбышевск.

Чапаевск.

Напомним, ранее нейросеть изображала города Самарской области в виде людей. Самара предстала в виде красивой девушки с русыми волосами и зелеными глазами. Для Тольятти же искусственный интеллект сгенерировал два образа – сероглазого мужчины с волком и девушки со светлыми глазами и волнистыми волосами. Также отдельно в виде людей представили районы Тольятти – Автозаводский, Комсомольский и Центральный.

Сызрань глазами нейросети тоже есть. Это красивая женщина в платье, за спиной которой стоит бык.