«Считаю, что было 3:2»: зачем солистка группы «Моя Мишель» пришла в раздевалку «КС» после матча с ЦСКА

Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук стала "своей" в "Крыльях Советов". Фото: скрин видео

15 марта 2023 года в полуфинале Пути регионов Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 с московским ЦСКА. Рассказываем, что произошло на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре после матча.

«Моя Мишель» в раздевалке

На эту игру футболисты выходили под живое исполнение композиции «Зима в сердце» группой «Моя Мишель». «КП-Самара» подробно рассказывала, каким образом этот хит связан с «Крыльями Советов». В команде песню считают неофициальным «гимном», а голландец Гленн Бейл объяснил, чем ему нравится эта песня.

Приз лучшему игроку матча в Кубке России в этом сезоне вручают прекрасные девушки. После игры в Самаре это право организаторы турнира делегировали солистке «Моей Мишель» Татьяне Ткачук.

Было бы красиво, если бы приз лучшему игроку Татьяна вручила именно ценителю ее хита Гленну Бейлу. И голландец объективно этого заслуживал. Его красивейший гол через себя судьи отменили из-за микроскопического офсайда Писарского в начальной стадии атаки. А в конце игры мощный удар Бейла со штрафного пришелся в перекладину.

Но лучшего игрока в Кубке определяют голосованием пользователи соцсетей, и как правило, им признают автора забитого гола. Вот и в этот раз больше всего голосов набрал автор первого мяча «Крыльев» в ворота ЦСКА Владимир Писарский.

После короткой церемонии вручения приза Татьяна Ткачук с музыкантом своей группы посетила раздевалку «Крыльев».

- Считаю, что сегодня было 3:2, - заявила певица под аплодисменты игроков и тренеров.

Голкипер самарцев Иван Ломаев, с чьей подачи «закрутился» сюжет с «Моей Мишель» и ее хитом, считает, что такие истории положительно влияют на команду.

- Это привлекает внимание к клубу. Спасибо нашей медиаслужбе, что они делают такие крутые активности! Всем ребятам очень понравилось, - рассказал Ломаев корреспонденту «КП-Самара».

Ломаев: мяч «зажевал»

Также голкипер «Крыльев» объяснил казусный эпизод на первой минуте второго тайма матча, когда армеец Медина поразил пустые ворота самарцев.

- Я выдвинулся вперед, чтобы отыграться с Цыпченко. Если б его передача назад дошла ко мне, я бы переправил мяч правее Евгеньеву, и мы бы вышли из-под прессинга. Но мяч «зажевал», и его перехватил соперник, - описал Ломаев ситуацию.

При том, что «Крылья» в обоих матчах с ЦСКА с трудом справлялись с высоким прессингом соперников, отказываться от выхода из обороны через пас команда не собирается.

- Это философия нашей игры. Несмотря на сложности, которые нам создает соперник, не стоит от нее отказываться. Нужно просто совершенствовать свое мастерство, быть лучше в каждом эпизоде, - заявил Ломаев корреспонденту «КП-Самара».

Цыпченко: куда мне было девать руку?

В свою очередь, Дмитрий Цыпченко поблагодарил партнеров за реакцию на тот досадный эпизод.

- Спасибо ребятам, что поддержали меня после ошибки. Мы все правильно отреагировали на пропущенный гол и перевернули ход игры в свою пользу, - ответил после игры на вопрос корреспондента «КП» Цыпченко.

Дмитрий Цыпченко оказался причастен к двум голам в свои ворота и к одному - в чужие. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Молодой форвард самарцев в этой игре стал одной из главных фигур. После результативной ошибки у своих ворот он красивым ударом головой забил второй гол «Крыльев» в этом матче. А затем мяч попал ему в руку после углового у ворот самарцев, и судья назначил пенальти.

- Я не согласен с таким решением. Мяч попал мне в руку с метра, куда я должен был ее убрать? Это не была умышленная игра рукой, - заявил футболист.

Что же касается неофициального шутливого титула «короля Кубка», Цыпченко признался, что не придает этому большого значения.

- Сам не знаю, почему именно в Кубке мне удается забивать, а в чемпионате не получается. Но я не заморачиваюсь на этот счет, просто выхожу на поле и делаю, что должен, - сказал Цыпченко.

Гарре станет россиянином?

Аргентинец Бенхамин Гарре появился в микст-зоне «Солидарность Арены» с термосом и калебасом — специальной посудой для мате, популярного латиноамериканского напитка.

По словам футболиста, пока он привез с собой мате из Аргентины, но надеется, что ему удастся найти специализированный магазин с любимым продуктом в Москве и закупаться там.

- В «Крыльях» мате употребляет Писарский, потому что его к этому уже приучили аргентинцы в «Оренбурге», - рассказал Гарре.

Футболист признался, что почти полностью адаптировался к России, готов здесь играть долго и успешно и открыт для того, чтобы рассмотреть возможность получения российского гражданства.

Конь в раздевалке

Что же касается ЦСКА, то, по традиции этого сезона армейский клуб убрался в гостевой раздевалке перед отъездом, оставив на столе игрушку-талисман и записку: «До встречи в Москве!»

Футболисты ЦСКА завели традицию оставлять после себя чистую раздевалку. Фото: ПФК "Крылья Советов"

- Спасибо, ЦСКА, раздевалка даже чище, чем была! - отреагировали «Крылья» в своих соцсетях.

Ответный матч полуфинала Кубка состоится в Москве в апреле.