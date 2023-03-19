«В окопах неверующих нет»: в Самаре мастерица вышивает мусульманские шевроны с арабской вязью для бойцов СВО

Шевроны с арабской вязью скоро отправятся в зону СВО. Фото: фонд "Звезда и Лира"

В Самаре начали вышивать мусульманские шевроны с арабской вязью для защиты бойцов СВО. Об этом рассказали в фонде «Звезда и Лира». Первую партию шевронов уже приготовили для отправки в зону СВО. Журналист «КП-Самара выяснила подробности.

Богородица остановила пулю

Самарская мастерица Вероника Козлова уверена – в окопах неверующих нет. Бойцам, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая Родину, очень важно чувствовать поддержку высших сил. Поэтому мастерица охотно откликнулась на идею фонда «Звезда и Лира» вышить шевроны с Богородицей и отправить на передовую. Первая же партия разлетелась «на ура» - бойцы с удовольствием крепили шевроны со святым ликом на бушлаты и просили привезти еще. А потом один за другим посыпались рассказы о том, как шеврон с Богородицей спас бойцам жизнь – например, один из солдат рассказывал, как пуля пробила бушлат, но нашивка с Девой Марией ее остановила.

Вязь на красном

Но в зоне СВО страну защищают бойцы разных вероисповеданий. И вскоре в фонд «Звезда и Лира» начали обращаться и мусульмане

- К нам стали обращаться бойцы-мусульмане по поводу шевронов с арабской вязью, - вспоминает Вероника. – И мы не могли оставить эту просьбу без внимания. Около месяца разрабатывали макет, советовались в мечети с муллой, ведь нужно было получить одобрение.

При разработке макета возникла одна загвоздка: для мусульман зеленый - священный цвет религии. Однако в зоне СВО свои правила, и зеленый там - цвет противника.

- Конечно, безопасность наших ребят превыше всего. Поэтому мы искали другие варианты цвета и советовались с муллой, допустимо ли такое вообще, - вспоминает Вероника. -Посоветовавшись о священнослужителями и руководством, было принято решение вышивать шевроны в красном цвете.

Готовы к отправке

«Аллах милостив и милосерден. Он покровитель и защитник» - вышито на шевроне. А в центре арабской вязью вышит символ Бога.

- Вышивка одного шеврона в среднем занимает от 20 минут до часа, в зависимости от сложности. Нашивка с арабской вязью изготавливается около сорока минут, - рассказала Вероника журналисту «КП-Самара». - Когда я вышивала шевроны с Богородицей, то постоянно молилась за жизни наших бойцов. А в процессе создания шевронов с арабской вязью, помимо молитв, вспоминала свое детство. Я росла в многонациональной среде, и мы тепло общались с ребятами разных вероисповеданий.

Сейчас пробная партия мусульманских шевронов уже передана в фонд «Звезда и Лира» и готова к отправке в зону СВО.

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