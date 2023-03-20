Игорь Осинькин был вне себя от гнева по завершении матча с "Ахматом". Фото: ПФК "Крылья Советов"

19 марта 2023 года в рамках 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» уступили 0:1 грозненскому «Ахмату». Рассказываем, что произошло после матча и какие слова прозвучали из уст его участников.

«Сами отдали матч»

Чемпионат России по футболу берет двухнедельную паузу. За это время национальная команда проведет сбор и два товарищеских матча (из «Крыльев» в расположение сборной вызван Александр Солдатенков). В связи с этим футболисты получили несколько выходных, и многие торопились на самолет.

Не слишком располагало к общению и безрадостное настроение после поражения от «Ахмата». Одним из немногих, кто остановился поговорить с журналистами, был защитник Юрий Горшков. Его оценка игры команда была весьма резкой.

- Сами отдали матч. Опять пропустили сразу после перерыва, второй раз за неделю. Теряем концентрацию, жуем сопли и только потом начинаем отыгрываться. Нам нужно поменять отношение к игре, тренировкам, друг к другу, - не стал искать красивых слов Юрий.

«Не хватает уверенности»

Нападающий Владислав Шитов вышел на замену на правый фланг атаки.

- Это не прямо моя позиция, но я готов играть там, где скажет тренер. Неудовлетворение испытываю не из-за позиции, а из-за того, что не получается забить долгое время. Хоть и моменты есть, но уверенности в себе не хватает в финальной фазе, - признался Владислав.

«Не делим матчи на нужные и второстепенные»

На противоположном, левом фланге в этом календарном году играет Роман Ежов, и былой остроты от него не видно. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин считает, что дело не в позиции на поле.

- Рома сегодня уже на 3-й минуте получил удар по ногам и так и не смог разбегаться. Так что, думаю, именно это повлияло на его игру. А что касается его позиции, то он большую часть карьеры играл как раз слева. Направо его ставили тогда, когда слева играли Зиньковский и потом Пиняев, - пояснил Осинькин.

Наставник «Крыльев» отметил, что в матче с «Ахматом» его команда наиграла хотя бы на один гол в чужие ворота. И что, возможно, игрокам не хватило свежести и резкости из-за того, что много сил было потрачено в предыдущем периоде, когда чередовались матчи в чемпионате и на Кубок сначала с «Динамо», а потом с ЦСКА.

- Очень тяжелый был календарь. Шесть игр за четыре недели. Самое главное – какие соперники были. Нам было сложно. Но мы не имеем права разделять матчи на те, что нам нужнее, и второстепенные. Тем более в Кубке уже прошли достаточно далеко. Всем хочется побед, хочется трофеев — и игрокам, и болельщикам, - рассуждал Игорь Осинькин.

Как всегда, комментарий по матчу в своем телеграм-канале оставил защитник Гленн Бейл.

- После таких игр внутри пусто. «Крылья» не заслуживают такого результата и такого места в таблице. Но просто болтать языком глупо, надо побеждать, и все. Критику и ваши эмоции понимаем и принимаем. Нам надо оставаться командой и продолжать работать и биться на поле, - написал голландец.

Возобновят чемпионат России «Крылья Советов» 2 апреля домашним матчем с «Оренбургом».