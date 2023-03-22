«В доме по прописке 110 человек, эвакуировали 60»: начальник самарского МЧС – о пожаре в доме Челышева

Горят третий этаж и крыша. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал подробности крупного пожара, который произошел в доме Челышева в Самаре. Это здание 1899 года, объект культурного наследия, но главное – дом жилой.

- Информация о пожаре поступила в 21:07 по самарскому времени. Дом 1899 года постройки третьей степени огнестойкости. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В 22:12 площадь пожара составляла 1400 квадратных метров, тогда пожару был присвоен третий ранг сложности, - передает слова Олега Бойко корреспондент «КП-Самара».

По словам начальник регионального ГУ МЧС, сил и средств достаточно.

- На месте 157 человек личного состава, 54 единицы техники и 14 звеньев газодымозащитной службы, шесть автолестниц, один пеноподъемник. Сил и средств достаточно. В доме по прописке жило 110 человек, эвакуировали 60 человек, - рассказал Олег Бойко.

Людей успели спасти

Крупный пожар в доме Челышева в Самаре произошел вечером в среду, 22 марта 2023 года. Пламя вспыхнуло на третьем этаже и перекинулось на кровлю. Пожар полыхает на площади 1400 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет, жильцов (60 человек) успели вывести из здания. Для обогрева людей подали автобусы, пункт временного размещения разворачивают в школе №12.

Кроме пожарных на месте полиция, следователи и представители администраций района и города.

Местные жители считают, что это поджог. Ровно год назад, в марте 2022 года, в доме Челышева также вспыхнул пожар. В тот раз возгорание не было настолько сильным, в этот же дом серьезно пострадал.

- Это уже не первый пожар, мы живем как на пороховой бочке, - считает местная жительница Татьяна. - В историческом доме получается постоянно собственность под угрозой. Расселения нам не предлагают, реконструкцию тоже. Условия, в которых живут люди, ужасные.