В МЧС рассказали о пострадавших в пожаре в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023

С огнем еще борются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из горящего дома Челышева в Самаре эвакуировали жильцов. Пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Горит третий этаж и кровля на площади 1300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 60 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, крупный пожар в объекте культурного наследия доходном доме Челышева на улице Красноармейской вспыхнул вечером в среду, 22 марта 2023 года. Жителей дома согревают в автобусах, которые подали специально для этого, в школе №12 разворачивают пункт временного размещения.

Местные жители считают, что их дом подожгли специально.

Это не первый пожар в доме Челышева. Предыдущий случился ровно год назад – в марте 2022 года.