1 фото. Около дома лежат обгоревшие куски кровли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сгорел дом Челышева. Объект культурного наследия и одно из самых необычных зданий вспыхнуло поздним вечером в среду, 22 марта 2023 года. Эпицентр пожара был на третьем этаже, пламя быстро перекинулось на крышу. Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС России по Самарской области, была 1400 квадратных метров.

2 фото. Дом Челышева в этом году ждал капремонт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Людей, к счастью, эвакуировали, никто не погиб и не пострадал. А вот здание пострадало серьезно. Корреспонденты «КП-Самара» побывали на месте ЧП и посмотрели, как выглядит объект культурного наследия сейчас. Показываем последствия пожара в доме Челышева.

3 фото. Это одно из самых необычных зданий Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тушили пламя больше 10 часов. С огнем боролись больше 150 пожарных и полсотни единиц техники. Они вылили больше трех тысяч тонн воды.

На месте были полицейские, следователи и чиновники. Для людей, кто остался без крыши над головой, организовали пункт временного размещения в школе №12. Тем, кому некуда пойти, предложат жилье из маневренного фонда.

4 фото. Неизвестно, что теперь будет с домом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 фото. Пожар тушили около 10 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь уничтожил часть кровли и третий этаж, но само здание устояло.

Предварительная причина пожара уже озвучена. Сделал это депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, в одной из квартир загорелась газовая плитка.

6 фото. Здание после пожара нагоняет тоску. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС эту версию подтвердили.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

У жильцов дома, впрочем, свое мнение по этому поводу. Они считают, что это был поджог.

- Все было готово к началу капремонта, выходила бригада, провела обследование, утром 23 марта должны были начать выносить мусор с крыши. В том числе и над 5-м подъездом, который сгорел в марте прошлого года, - рассказывает старший по дому Владимир Лаптев. - Ситуация абсолютно идентичная. Опять загорелось на кухне, только тогда был второй этаж, огонь не дошел до крыши.

7 фото. Пожар вспыхнул на третьем этаже, по предварительной версии, всему виной неосторожное обращение с огнем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 фото. Около дома еще дежурят сотрудники МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доходный дом Челышева находится на улице Красноармейской, 60. Здание построили на рубеже 19 и 20 веков в русском стиле из красного кирпича. Это одно из самых необычных зданий Самары.

В последние годы здание было в плачевном состоянии. Дом Челышева ждал капитальный ремонт, но из-за пожара, похоже, планы будут пересматривать.

9 фото. Люди остались без крыши над головой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА