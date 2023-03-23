Огонь тушили 10 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре названы предварительные причины крупного пожара в доме Челышева 22 марта 2023. Свои версии озвучили сами жители, также о возможных причинах пожара высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Причины пожара в доме Челышева в Самаре 22 марта: версии жильцов

Напомним, пожар в доме Челышева разгорелся вечером 22 марта. Пламя вспыхнуло в одной из квартир третьего этажа и очень быстро перекинулось на крышу. По одной из версий, возгорание началось на кухне одной из квартир. Поначалу жильцы пробовали было потушить огонь самостоятельно. Но справиться с этим у них не получилось.

- Соседи говорят, что якобы в какой-то из квартир кто-то неудачно сварил «Доширак». Но если горела крыша, можно предположить и поджог, тем более уже не первый пожар в нашем доме, - поделилась с журналистом «КП-Самара» одна из жительниц пострадавшего дома Елена.

Старший по дому, Владимир Лаптев также не исключает вероятность поджога.

- Ситуация абсолютно идентичная пожару в прошлом году, - рассказал он журналисту «КП-Самара». - Опять загорелось на кухне. Только тогда был второй этаж, и огонь не дошел до крыши. А теперь с 3-го этажа пламя перекинулось на кровлю, и получились такие масштабы.

Предварительные причины пожара в доме Челышева 22 марта назвали в МЧС

Свою версию озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который принимает активное участие в судьбе дома Челышева.

- По предварительным данным, причиной пожара в Доме Челышева могло стать возгорание бытового прибора (плитки) в одной из квартир, - сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

В ГУ МЧС по Самарской области официальных окончательных причин пожара в доме Челышева 22 марта 2023 пока не назвали.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты,- отметили в ведомстве.

Огонь в историческом здании тушили 10 часов. С пламенем боролись 167 человек и 59 единиц техники, на здание пролили более 3 тыс. тонн воды. Благодаря профессиональной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на все здание, выгорела лишь часть кровли и третий этаж. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Жителей - шесть десятков человек - успели эвакуировать.