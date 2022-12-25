Смена фамилии, цели, комментарии главного тренера: все, что известно о переходе Сычевого в «Крылья Советов»

Владимир Сычевой будет выступать в самарской команде под фамилией Писарский. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

ПФК «Крылья Советов» пополнился лучшим бомбардиром РПЛ Владимиром Сычевым. Официально информация о переходе 26-летнего форварда в самарскую команду из «Оренбурга» появилась 25 декабря 2022 года. «КП-Самара» рассказывает обо всем, что известно на данный момент.

14 голов за 15 матчей РПЛ

Владимиру Сычевому предложили контракт на 3,5 года. При переходе в футбольный клуб «Крылья Советов» игрок единовременно получит 35 миллионов рублей, а его ежемесячная зарплата составит 4 миллиона рублей в месяц.

По информации «РБ-Спорт», самарцы выплатили за футболиста 100 миллионов отступных. В рамках нынешнего сезона чемпионата России нападающий сыграл в 15 матчах, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи. Впечатляющие результаты прокомментировал главный тренер «Крыльев».

— Это вопрос психологии и мастерства. Мы пока не знаем настоящий его уровень и насколько быстро он станет частью команды – оцифровывать ожидания трудно. Но всё-таки мы его брали как бомбардира, нам нужны голы. Если будут психологические проблемы, мы готовы все вместе их решать. Зайти в другую команду после такой успешной части сезона очень трудно, — цитирует Игора Осинькина Metaratings.ru.

Владимир Сычевой будет выступать в самарской команде под фамилией Писарский. Как рассказал футболист в интервью ПФК «Крылья Советов», она принадлежит отчиму. Игрок даже уже хотел поменять документы – не хватило времени, но в ближайшем будущем это произойдет.

— Отчим у меня с детства, он меня воспитал, и я хочу, чтобы на моей спине была эта фамилия, — сказал Владимир.

Креативный и вкусный ролик-представление

Самарские «Крылья Советов» представили нового игрока креативным роликом. Во время него итальянский повар Антонелло Казу готовит для Сычевого супер-пиццу – для лучшего нападающего РПЛ. В тесто замешиваются крымское тепло, 17 голов, вызов в сборную, предложение руки и сердца.

— Добавим остроты, — говорит в финале сам Владимир.

Поверх кусочка вкусно приготовленной пиццы футболист кладет красный перчик. Несмотря на то, что футболист не самый большой фанат пиццы, именно эта ассоциация за ним прочно закрепилась. В интервью «Крыльям» Владимир Сычевой отмечает, что он повар и дома часто готовит сам.

Также футболист рассказал про свои цели в клубе и обратился к самарским болельщикам.

— У меня нет целей. Я просто играю: помогал Оренбургу и хочу помочь «Крыльям Советов». Чем больше я забью, тем лучше, тем больше будет побед, очков, тем выше мы будем находиться. А с болельщиками клуба я хочу, во-первых, поздороваться... Постараюсь вас радовать и забивать больше голов, — сказал в интервью Владимир.

Ждем активного футбола

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал Metaratings.ru переход в команду лучшего бомбардира первой части сезона РПЛ. По его информации, Сычевой в шорт-листе был под номером один.

— Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и спортивного отдела клуба мы сумели подписать с ним контракт. Владимир – крупный парень, а нашей «мелкой» команде не хватает иногда габаритов. Надеемся, его умения вести силовую борьбу и играть в достаточно активный футбол с большим количеством движения команде помогут, — сказал Игорь Осинькин.

Не обошлось и без сравнения ситуации с другим футболистом Агаларовым. По словам главного тренера, в клубе пытались проанализировать, почему у него не пошло и может ли такое повториться с Сычевым.

— У Владимира достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант. Надеемся, что он и дальше будет прогрессировать и продолжать быть таким же ярким бомбардиром теперь в нашей команде, — подытожил Осинькин.