Весь город вышел на улицы: как в Самаре прошел первый апрельский субботник в 2023 году

К наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Фото: администрация Самары

В Самару пришла долгожданная весна, но с ее приходом из-под снега показался мусор и прошлогодняя листва. 1 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. А 8 апреля самарцы вышли на первый апрельский субботник. Рассказываем, как облагораживали Самару.

Убирали улицы, парки, дворы

Работы охватили всю Самару: улицы, парки, скверы, набережная и другие общественные пространства, дворы, территории предприятий и др. Так, субботник прошел и в Ерик Парке в Куйбышевском районе города.

— Ерик Парк одно из наиболее знаковых и ярких мест Куйбышевского района, поэтому мы стремимся как можно скорее навести здесь порядок. В следующую субботу мы работаем в сквере Речников. Всех жителей приглашает присоединиться, — отметил Алексей Коробков.

Напомним, парк преобразился в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Там появилась новая набережная с велодорожками, уникальными арт-объектами, площадками для активного отдыха и уголками отдыха.

Больше 20 тысяч горожан присоединились

К наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Так, по состоянию на 10:00 число активистов составило около 20 тысяч. Не остались в стороне и жители дома по улице Ново-Садовой, 25. Двор был очищен от прошлогодней листвы и мусора, самарцы подмели бордюры, помыли подъездные стены, покрасили заборы, скамейки и детскую площадку, а также обрезали кустарники, подготовили землю к посадке цветов и растений.

Чтобы участники месячника были обеспечены всем необходимым, в каждом районе прошла подготовительная работа: заранее обновили инвентарь, закупили мешки для мусора и перчатки.

Участие приняли мэр города и главы районов

Помимо жителей Самары в субботнике традиционно участвуют муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий города, общественные организации, волонтеры.

Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в субботнике на территории Ильинской площади. Там убирали листву, мусор и красили лавочки.

— Приглашаю всех принять участие в субботниках и средниках, потому что это наше общее дело. Все мы хотим жить в уютном и чистом городе. Благодарю всех самарцев, кто к нам присоединяется, — сказала мэр.