Помог поймать убийцу-расчленителя: полицейские наградили жителя Самары за бдительность

Начальник полиции Самары вручил бдительному мужчине благодарность Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские наградили местного жителя. Мужчине вручили благодарность за помощь в поимке расчленителя. Речь идет об убийстве 29-летнего молодого человека в Красноглинском районе.

Втроем набросились на одного

Страшное преступление произошло 20 октября 2022 года в одном из домов в поселке Мехзавод. В тот день 40-летний квартиросъемщик пригласил к себе троих знакомых. Мужчины устроили застолье. Поначалу все было хорошо, приятели мирно беседовали. Но в какой-то момент между хозяином жилища и самым младшим гостем — 29-летним молодым человеком — завязалась словесная перепалка. Они стали оскорблять друг друга. Остальные участники посиделок встали на сторону 40-летнего самарца.

Жуткое преступление произошло в октябре 2022 года Фото: СУ СК по Самарской области

Дело дошло до того, что все трое набросились на парня с кулаками. Они били его в области расположения жизненно важных органов. Потом в ход пошли различные предметы, которые нашлись в квартире. Затем хозяин жилища схватил кухонный нож и несколько раз ударил молодого человека.

Один резал, другие искали машину

Травмы, которые троица нанесла 29-летнему самарцу, оказались смертельными. Он умер на месте. Мужчины, поняв, что им может грозить за убийство, решили скрыть следы преступления. Квартиросъемщик вновь взялся за нож и расчленил парня. Двое его приятелей — 31-летний и 35-летний самарцы — отправились искать машину, чтобы вывезти части тела. Однако дальше все пошло не по плану.

В жестоком убийстве парня оказались замешаны три человека Фото: СУ СК по Самарской области

Кто-то из местных жителей заподозрил, что в квартире творится неладное и сообщил в полицию. Информация поступила 21 октября 2022 года. Правоохранители, приехав на место, обнаружили в жилище жуткую картину. Они провели поквартирный обход и установили возможных очевидцев.

— Благодаря информации, полученной от местного жителя, сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали одного из подозреваемых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Поймали по горячим следам

Задержанным оказался квартиросъемщик. Он рассказал, как расправился с гостем, и «сдал» двоих подельников. Подозреваемых поймали спустя несколько часов. Их задержали сотрудники ГИБДД в районе пересечения улицы Авроры и Московского шоссе. Мужчины передвигались на автомобиле Daewoo Nexia. Видимо, именно на этой машине они планировали вывезти труп. По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

На днях самарец, который помог раскрыть особо тяжкое преступление, получил награду. Начальник городского УМВД Дмитрий Урюпин поблагодарил его за проявленную бдительность и вручил ему благодарность и ценный подарок.

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