Медали для «Киборга» и «Терминатора»: самарцы с железными ногами взяли призовые места на Кубке России по парасноуборду

Команда привезла в родной регион "серебро" и две "бронзы". Фото: vk.com/dvoloboev

Самарские спортсмены Сергей Новиков и Константин Ганечкин не перестают удивлять своих земляков. Мужчины заявили о себе на всю область два года назад. Узнав об их успехах, местные жители нарекли спортсменов «Киборгом» и «Терминатором». Все дело в уникальности их историй: у Сергея нет одной ноги, у Константина – правой руки и ноги. Но это не мешает им заниматься сложным видом спорта и каждый день идти к новым победам. На этот раз мужчины приняли участие в Кубке России по Паралимпийскому сноуборду – и вернулись домой с тремя медалями.

Встреча «Киборга» с «Терминатором» и основание сборной

Константин Ганечкин получил травму в 1986 году. Будучи пятилетним ребенком, он попал под машину – перебегал дорогу в неположенном месте. Перенес множество операций, но спасти ногу и руку так и не удалось. Травма не помешала мальчику обучиться плаванию, после чего он занялся им профессионально.

За последние годы Константин принял участие в различных чемпионатах в России, Америке и Швеции. А в 2020 году приобщился к другому виду спорта – сноубордингу. Встать на доску Ганечкину помог член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. У тренера была своя цель: он мечтал создать региональную сборную по парасноуборду. В то время Волобоев уже активно занимался с другим спортсменом, Сергеем Новиковым, который потерял ногу в 1988 году. Так судьба свела двух выдающихся спортсменов, впоследствии получивших звучные прозвища: Сергей Новиков стал «Киборгом», а Константин Ганечкин – «Терминатором».

После этого команда регулярно пополняла свою копилку медалями, в том числе – с Кубка России по парасноуборду. В этом году в нее упали еще три награды.

Вернулись домой с чувством выполненного долга

В декабре 2022 года в городе Миасс Челябинской области завершился первый этап Кубка России по парасноуборду. Соревнования состоялись на трассах горнолыжного курорта «Солнечная долина» и собрали сильнейших параатлетов страны. В их числе – самарские спортсмены. Тренер команды Дмитрий Волобоев рассказал, как проходил Кубок.

– В финале, прямо на финише трассы кросса нас ждали комиссары РУСАДА. Оба наших призера под контролем комиссаров уехали сдавать тесты на допинг. За допинг я был спокоен, но все же задумывался: как все пройдет? Ребятам с ампутациями приходится принимать прописанное врачами. Надеялся, что все будет хорошо, – поделился Дмитрий Волобоев.

Надежды тренера оправдались: спортсмены успешно выступили и оказались в числе призеров. Константин Ганечкин взял «серебро» в дисциплине «сноуборд-кросс». Сергей Новиков завоевал «бронзу» по двум дисциплинам: «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-слалом».

– Этот результат очень важен для продвижения Самарского региона в Паралимпийской повестке. Придет время и мы увидим представителей Самарской земли по сноуборду и горным лыжам на Паралимпийских играх. Верю и вкладываю силы в это, – подвел итог Дмитрий Волобоев.

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