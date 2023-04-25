Энергетики высадили 9 тысяч деревьев в Тольятти

Самарские энергетики высадили свыше 10 тысяч саженцев на двух гектарах тольяттинского леса. Фото Елены Прокофьевой.

В субботу, 22 апреля 2023 года, теплоэнергетики провели экологическую акцию. Около 200 сотрудников компании высадили свыше 9 тысяч сеянцев березы и сосны в Центральном районе Тольятти. Новые деревья появились на двух гектарах зеленой территории города, что пострадала от пожара в 2021 году. Журналисты «Комсомольской правды» побывали на месте и выяснили подробности.

За 6 лет - больше 90 тысяч новых деревьев

Самарский филиал энергокомпании проводит экологическую акцию еще с 2017 года. За это время удалось высадить более 90 тысяч новых деревьев на территории свыше 24 гектаров. По словам представителей предприятия, восстановить зеленые участки стараются не только на территории Тольятти, но и в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

- Наша компания стратегически мыслит в плане сохранения природы и развития городской среды. Мы заботимся не только о комфорте в домах жителей региона, но и стараемся делать все, чтобы улучшить экологию в городах присутствия, - подчеркнул заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Дмитрий Александрович обозначил: акции по восстановлению лесов энергетики стараются проводить два раза в год – весной и осенью.

- Конкретно сегодня мы высаживаем порядка 9 тысяч сеянцев березы и сосны на площади двух гектаров. Всестороннюю поддержку волонтерам энергокомпании традиционно оказывает администрация города.

Через 2 года получится восстановить потерянные ресурсы

Мероприятие привлекло около 200 сотрудников Самарского филиала «Т Плюс». Волонтеры трудились на одном из лесных участков, что серьезно пострадал от пожара в 2021 году.

- В прошлом году эта территория была расчищена и подготовлена для дальнейших работ по возрождению леса. «Т Плюс» - одна из крупных промышленных организаций, которая откликнулась на восстановление легких нашего города, - говорит начальник отдела лесного хозяйства администрации г.о.Тольятти Светлана Брыкина.

Светлана Владимировна уверена: если продолжать трудиться в том же темпе, то уже через 2 года получится восстановить потерянные ресурсы.

Пришли на помощь целыми семьями

Неравнодушные энергетики оставили свои домашние дела и объединились ради благой цели. Многие сотрудники приехали на место высадки целыми семьями. Вот, например, Татьяна Калимуллина в экологической акции участвует впервые. С собой девушка взяла и семилетнего сынишку.

- Через много лет Тимур приведет сюда уже своих детей и покажет деревья, которые мы вместе сажали. Хочу, чтобы он уже сейчас понимал, как важна связь человека и природы, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Татьяна Калимуллина. – Это здорово, что мы всем коллективом можем принести пользу природе. Конечно, очень переживали за сгоревший лес. Теперь же на его месте вырастут новые деревья.

А вот Антон Овчинников признался: для него это не только первое участие в акции, но и дебют в высадке саженцев. Однако мужчина приспособился быстро.

- На самом деле сложностей никаких нет. Первый раз попробовал, а дальше уже по накатанной. Обязательно будем еще приезжать, акция ежегодная, - объяснил заместитель главного инженера Тольяттинских тепловых сетей по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения Антон Овчинников.

Взрослые разбились по группам и работали в команде, а дети подавали саженцы и пытались управиться с инвентарем. Кроме того, для юных волонтеров был организован урок экологии и бережного отношения к природе. Всем участникам необычного урока энергетики вручили стильные наклейки.

- Радует, что на помощь лесу пришли и взрослые, и дети. Ведь одна из основных причин пожара — неосторожное обращение с огнем. А в рамках подобных мероприятий ребятишки с малых лет получают экологическое воспитание, - добавила Светлана Брыкина.