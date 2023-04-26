Нефтепереработчики высадили кедры в Самаре

Маленьким саженцам нужна большая забота.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре прошла акция «Кедры России» в рамках движения #ЭкоРавновесие. В ней по традиции приняли участие сотрудники Куйбышевского НПЗ. Волонтеры помогли высадить на территории Самарской городской больницы №8 саженцы кедра, сосны и ели. Хвойные – чемпионы по утилизации углекислого газа и выработке кислорода, поэтому лучше других пород дерева помогают решать актуальную экологическую проблему: увеличение концентрации углекислого газа в воздухе.
Часть саженцев нефтепереработчики увезли в Куйбышевский район, где расположено предприятие, чтобы передать их местным активистам для высадки во дворах жилых домов, около школ и детских садов.
- «Кедры России» - это одна из наших любимых акций, мы ежегодно в ней участвуем. Высадка деревьев этой породы несет огромную пользу окружающей среде. Поэтому у наших волонтеров - особенные эмоции от причастности к такому важному делу, - поделилась начальник отдела охраны окружающей среды нефтереперабатывающего завода Анна Ильина. – А передавая саженцы для высадки во дворах и общественных пространствах, мы вовлекаем в экологическое движение все больше людей, которые не просто сажают, а целыми семьями из года в год заботятся о деревьях. Нам бы хотелось видеть кедры в каждом дворе.
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