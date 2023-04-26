Украсили Сызрань кедрами: как нефтепереработчики озеленяют город

Дети рады таким замечательным подаркам! Фото: АО «СНПЗ»

Для красоты и здоровья

Сызранский НПЗ поддержал всероссийскую акцию «Кедры России», организованную медиахолдингом «Комсомольская правда» и Калининградским питомником по выращиванию хвойных растений. На прошлой неделе в разных уголках Самарской области было высажено 1200 саженцев-двухлеток кедров, сибирской сосны и елей. 200 молодых вечнозеленых деревьев обрели новый дом в Сызрани.

Какую территорию в городе украсить хвойниками, думали недолго. Саженцы решили высадить на территории школы №3. Посадку провели общими усилиями: нефтепереработчики, педагоги и учащиеся школы, и это можно было назвать сразу тройным уроком – труда, биологии и экологического воспитания. Ведь важно не просто правильно посадить деревца, но и научиться ухаживать за ними, чтобы они выросли крепкими и здоровыми. И тогда спустя годы они станут не только великолепным украшением школы, но и мощным источником ценных фитонцидов, обладающих антимикробным действием и благотворно влияющих на органы дыхания, нервную и сердечно-сосудистую системы. Это будет полезный вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения.

Другую часть саженцев раздали заводчанам для посадки на придомовых и приусадебных территориях. Да, в самых обычных сызранских дворах уже второй год появляются молодые деревца особо ценных пород. Спасибо акции!

Волонтеры завода посадили десятки тысяч деревьев. Фото: АО «СНПЗ»

Возрождают Рачейский бор

Акция «Кедры России» - далеко не единственная инициатива, где участвуют нефтепереработчики и благодаря которым пополняется зеленый фонд Сызрани.

- Завод ведет большую системную работу по озеленению городской территории. За полтора года наши волонтеры заложили три сквера, засадив их липами. Это дерево обладает высокой способностью очищать воздух, оно великолепно цветет и живет 300-400 лет. А значит, сегодня мы делаем вклад в экологию не только настоящего, но и будущего для нашего города. В этом году данная работа будет продолжена: на улицах Сызрани будет высажено более 200 саженцев, - рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью - пресс-секретарь СНПЗ Татьяна Паульс.

Но и это еще не все! Волонтеры завода помогают восстановить Рачейский бор, которому был нанесен серьезный ущерб во время крупного пожара 2010 года. Только за три года сотрудники предприятия высадили здесь более 23 тысяч молодых сосенок на территории в 9 гектаров! Из них 4000 посадили весной этого года. Искусственная посадка позволяет значительно ускорить восполнение леса и способствует сохранению экологического баланса и биологического разнообразия.

Маленьким саженцам — много заботы! Фото: АО «СНПЗ»

Полезные привычки

Экологическое волонтерство – часть большой и последовательной природоохранной политики завода.

- Она начинается с простых ежедневных действий: экономии тепловой и электроэнергии, внедрение принципов «зеленого офиса» с сокращением бумажного документооборота и перехода на электронный, сортировки отходов и направление их на вторичную переработку, поощрение инициатив сотрудников по сокращению потребления ресурсов на производстве. Уже несколько лет нефтепереработчики проводят экологические уроки в школах, делясь своими ценностями в отношении охраны окружающей среды с подрастающим поколением, - поделилась Татьяна Паульс.

Школьников обучают принципам экологической ответственности и навыкам их практического применения, например, сортировке бытовых отходов.

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