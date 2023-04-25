Волонтеры высадили сотни саженцев кедров, ели и сосны в Самарской области

Акция собрала большое количество участников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 апреля в честь Дня Земли в рамках движения #ЭкоРавновесие «Комсомольская правда» вместе со своими партнерами из государственных структур, общественными организациями, вузами региона и крупными промышленными предприятиями высадила саженцы кедров, сосны и ели на территории Самарской городской клинической больницы №8. Молодые деревца привезли из питомника в Калининграде: их предоставил проект «Кедры России», с которым медиахолдинг сотрудничает уже третий год. Саженцы выращивает энтузиаст Иван Санжаров, который раздает их экоактивистам на безвозмездной основе. И уже третий год в Самарской области благодаря плодотворному взаимодействию появляются тысячи новых хвойных деревьев.

Все участники работали слажено Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Спасибо, что выбрали нашу больницу для проведения акции и сделали сад на ее территории еще краше. Это очень важно и для сотрудников больницы, которые проводят здесь много времени, и для пациентов: красота поднимает настроение, зелень делает чище воздух, - отметил главный врач медучреждения Сергей Дергаль. - Сейчас много говорят о патриотизме. Я считаю, что он заключается не в громких словах, а в каждодневных малых делах: убрать за собакой, бросить мусор в урну, посадить деревья, ухаживать и беречь их. Как у Экзюпери: приведи в порядок свою планету. Если мы все будем придерживаться этого, наша страна будет расцветать с каждым днем.

Дают кислород

Саженцы хвойных действительно выполняют не только украшательскую функцию, они в больших обемах впитывают углекислый газ и трансформируют его в такой нужный для нашей планеты кислород.

Медперсонал больницы не остался в стороне и обещал ухаживать за зелеными насаждениями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Надеюсь, что этот кислород пойдет на благо пациентам городской больницы №8, - отметил председатель регионального отделения движения «Зеленая Россия» Владимир Семенов. - Саженцы станут символом объединения человека и природы, которое лежит в основе экоравновесия. Мы его должны сохранять, где бы не находились: в своих дворах, районах, городах, областях и странах.

Символично, что акция состоялась в День Земли.

В саду установили табличку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сажать деревья, ухаживать и приумножать их - наша работа. Хотел бы поблагодарить всех волонтеров и «Комсомольскую правду» за неравнодушие к «зеленой» теме. Сколько мы с вами уже посадили деревьев - не сосчитать. Также хотелось бы поблагодарить «Кедры России» за то, что предоставляют нам эти саженцы, - сказал руководитель управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Усман Гафаров.

Директор организации государственное казенное учреждение Самарской области «Самарские лесничества» Владимир Косарев отметил, что те саженцы, которые были высажены в прошлом году на самарской набережной растут и крепнут. Но многие из них пострадали от внешних факторов - велосипедистов, собак, безответственных людей.

Чтобы молодые деревца выросли требуется большое внимание. Чтобы наши труды не были напрасными, чтобы ими наслаждались наши дети, внуки, нужно сохранять то, что делаем. Отрадно, что сегодня мы выбрали учреждение министерства здравоохранения - здесь территория и без того благоустроенная, уверен, что и за новыми насаждениями сотрудники будут следить также бережно и приложат максимум усилий в первые годы их жизни, - говорит он.

Кедрам нужна забота

А саженцы кедров действительно нуждаются в особой заботе. Самарская область - это не тот регион где хвойная порода приживается с лету. Климат нашего края для нее не характерен. Тем не менее кедр - одна из самых ценных российских пород, которую нужно распространять на территории всей России.

После приветственнх речей началась активная работа

Наши двухлетние саженцы как двухлетние дети, о которых нужно позаботиться. Бережно выкопать ямку, уложить в нее корни и плотно присыпать землей. Воздуха между корнями быть не должно - он их высушивает. Ну и конечно, после дороги из Калининграда в Самару, саженцам очень хочется пить - не обделяйте их водой, - проинструктировала доцент кафедры лесоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Самарского аграрного университета Анна Крылова.

И самих волонтеров организаторы акции водой не обделили. Восполнить запасы влаги в организме помог постоянный партнер движения #Экоравновесие ЗАО «Чистая вода», выпускающий воду «Кристальная».

Все участники постарались четко выполнить инструкции - дело ответственное. Особенно если принимаешь в нем участие в первый раз. Как студенты Самарского государственного технического университета Антон Старицин и Самарского университета имени Королева Ксения Акшинская. Ребята - часть большой волонтерской команды университетов, которые являются постоянными участниками движения #Экоравновесие от «Комсомольской правды».

Настрой патриотический. Ведь все, что мы сейчас делаем идет на благо нашего края и всей нашей большой страны, - говорит первокурсник Антон Старицин.

Постоянные участники акции - промышленные предприятия

Значительную часть волонтерской команды движения #Экоравновесия составляют активисты с крупнейших предприятий Самарской области. Вот и в этот раз они не прошли мимо хорошего дела и внесли свой значительнй вклад в будущее экологии Самарской области. Высаживать саженцы в рамках акции «Кедры России» собрались работники Куйбышевского, Сызранского, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающих заводов, Новокуйбышевской нефтехимической компании, «Транснефть-Приволги».

Миссия нашего движения #ЭкоРавновесие - это продвижение экологических инициатив, технологий, поддержка бережного отношения к окружающей среде, - рассказала основатель движения, руководитель PR- службы медиахолдинга «Комсомольская правда» Анжелика Потеряхина. – Объединяя усилия единомышленников, мы сможем сделать гораздо больше для экологии Самарского региона. Сегодня мы посадили эти маленькие елочки, кедры и сосну, на очереди майская акция по очистке берега Волги и июньская – по очистке родников. Приглашаем всех, кому небезразлична экология родного края, вливаться в наши ряды! Будем помогать нашей планете вместе!

Экологическая акция «КП» по посадке кедров проходит не только в Самаре: волонтеры в Сызрани, Чапаевске и Новокуйбышевске.