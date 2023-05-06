Стивену Сигалу в Самаре подарили копию ножа из фильма «В осаде»

Стивен Сигал был тронут необычным презентом Фото: правительство Самарской области

Подарок кумиру

В субботу, 6 мая 2023 года, в Самару прибыл актер, режиссер, продюсер, мастер айкидо, музыкант и политический деятель Стивен Сигал, чтобы выступить на фестивале «Гитары в строю». Он провел в самолете 17 часов. И буквально через несколько часов пребывания на самарской земле звезде вручили подарок от многократного чемпиона России и мира по метанию ножа, проживающего в нашем городе, Андрея Яковлева.

- Стивен Сигал – мой кумир! Меня восхищает его работа в фильме «В осаде». Когда мы с ребятами из Федерации по метанию ножа Самарской области узнали, что он приезжает в Самару, решили подарить ему точную копию ножа, который он метал в этом фильме, - попросил передать голливудскому актеру волжский чемпион.

Стивен был явно тронут презентом. Он также заметил, что все люди, которых он встретил в Самаре, были очень гостеприимны и радушны.

Подарок известному актеру передал многократный чемпион России и мира по метанию ножа Андрей Яковлев Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

«Вы живете в красивом месте»

Самара оставила у артиста очень приятное впечатление.

- Когда мы проезжали по городу, мои помощники показали мне на реку и сказали, что это Волга. Но слова были лишними: я слышал про Волгу раньше, что это одна из великих рек России, и узнал ее сердцем по тому, какая она красивая. Вы живете в очень живописном месте, - поделился впечатлениями Стивен Сигал. – Мне бы хотелось побольше времени пробыть в вашем городе и ознакомиться с его достопримечательностями.

В Самаре на площади им В.В. Куйбышева артист исполнит несколько собственных песен.

- Обычно я играю со своей группой и перед выступлением уделяю репетициям не меньше месяца. Но сейчас я буду выступать с вашим самарским коллективом D’Black. Мы успели порепетировать, хоть и немного, но общее впечатление сложилось. Надеюсь, все пройдет удачно, - рассказал Стивен Сигал. - Я исполню блюз – это музыка, на которой я вырос и впитал ее с самого детства, слушая не на пластинках, а вживую. Про ваш фестиваль, конечно же, буду рассказывать. У него очень хорошая миссия, и мне кажется просто замечательной идея сделать его традиционным.

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