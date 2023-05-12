От Волгаря до Кошелева: в Самаре собираются запустить городские электрички

Самарцы и тольяттинцы смогут передвигаться по городам на комфортных электричках. Фото: Самарская ППК

В комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации предусмотрена модернизация железнодорожной инфраструктуры. Это позволит жителям Самары и Тольятти передвигаться быстро, с комфортом и без пробок на электричках как внутри городов, так и между ними. Рассказываем подробности.

В схеме планы изложены в трех возможных вариантах: минимальном (до 2024 года), расширенном (до 2030) и максимальном (до 2035).

37 пар поездов в сутки

В схеме прописаны меры по подготовке запуска тактового движения электропоездов от станции Самара до платформы Ягодная (микрорайоны Крутые Ключи, Баварская деревня, Кошелев-парк).

Тактовое движение — это такой график, при котором поезда отправляются в одинаковое время каждого часа. Например, в 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 и т. д.

Для организации такого сообщения, во-первых, требуется перенести платформу Ягодная в створ улицы Мира, где ныне существует железнодорожный переезд между двумя «кошелевскими» микрорайонами и планируется построить двухуровневую развязку. Соответственно, от этой новой платформы, возле которой организуют транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в обе стороны будут ходить автобусы.

В рамках минимального варианта требуется модернизировать III главный путь участка Самара – Безымянка (до платформы Пятилетка), чтобы максимально ускорить на нем движение поездов. А за платформой Ягодная — построить оборотные тупики для электричек.

В максимальном варианте III главный путь будет продлен от станции Самары до створа улицы Ленинградской, где построят платформу Ленинградская с возможностью пересадки на маршруты городского транспорта. А также будет сооружен новый главный путь до станции Средневолжская, для чего потребуется построить путепровод.

Это нужно для того, чтобы поезда не скрещивались и им не приходилось ждать друг друга при встречном движении. Сейчас электрички от Самары до Смышляевки и Средневолжской идут по одному пути, разъезжаясь на платформах Толевая, Стахановская, Пятилетка, Мирная, Средневолжская.

Когда все указанные мероприятия будут выполнены, между Самарой и Ягодной можно будет организовать тактовое движение городских электричек в размере 37 пар поездов в сутки.

Новые платформы

Пересаживаться на маршруты городского транспорта пассажиры будут на платформах Средневолжская, Пятилетка (там организуют новый ТПУ), Стахановская, Толевая (где платформу «подвинут» ближе к путепроводу по улице Авроры) и станции Самара.

Кроме того, как уже было сказано, возведут новую платформу Ленинградская. А в рамках расширенного варианта развития предлагается еще и сделать платформу Волгарь в створе Кряжского шоссе. Оттуда в Волгарь и Южный город и прочие близлежащие микрорайоны пассажиров будут отвозить автобусы, троллейбусы и, возможно, электробусы и даже трамваи (планы построить новую трамвайную ветку на этой территории также предусмотрены комплексной схемой).

По Тольятти - на электричке

В Тольятти, как следует из комплексной схемы, также появится новая железнодорожная линия, которая по прямой свяжет жилые массивы всех трех районов.

В расширенном варианте (до 2030 года) значится строительство новой двухпутной ветки от станции Жигулевское море до станции в Центральном районе (которую тоже предстоит еще построить). А в максимальном варианте эта ветка к 2035 году продлевается и до Автозаводского района.

- Мероприятие необходимо для продления маршрута Самара – Жигулевское Море до основной жилой застройки г.о. Тольятти, увеличения пассажиропотока на данном маршруте, создания комфортных условий перемещения между двумя крупнейшими городами Самарско-Тольяттинской агломерации. Кроме того, при реализации данного мероприятия существенно снизятся временные затраты жителей г.о. Тольятти на совершение внутригородских поездок между Автозаводским, Центральным и Комсомольским районами города, - говорится в тексте документа.

Стоит отдельно оговориться, что комплексная схема организации транспортного обслуживания является исследованием, без которого невозможно финансирование упомянутых проектов в рамках различных целевых программ. Но сами мероприятия и даты из реализации носят ориентировочный характер. Так, вызвавшая резонанс масштабная реформа маршрутной сети общественного транспорта Самары в ближайшее время реализована точно не будет. Зато строительство метро значительно опережает сроки, указанные в схеме.