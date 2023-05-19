Лицо застыло в вечной ухмылке: маленького мальчика парализовало после прививки

Мальчика сковал паралич после прививки в поликлинике Тольятти в 2016 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области здоровый ребенок оказался в первой группе инвалидности после прививки. Мать малыша говорит, что его сковал паралич после вакцинации от полиомиелита, проведенной несколько лет назад. А вот в министерстве здравоохранения региона уверяют, что заболевание мальчика никак не связано с прививкой.

Заболел после похода в поликлинику

По словам женщины, прививку от полиомиелита ее сыну сделали в поликлинике Тольятти в 2016 году. Это была экспериментальная вакцина. Вскоре после этого мальчик заболел, его сковал паралич — лицо ребенка застыло в ухмылке. Затем вся семья переболела полиомиелитом.

В 2017-м малыша отвезли в Израиль, где ему поставили диагноз «полиомиелит». Мать ребенка говорит, что в России такой диагноз не ставят и лечить не хотят. Недавно семья прописалась в Москве, где ребенку поставили инвалидность первой группы.

В начале мая 2023 года жительница Тольятти обратилась за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Тот пообещал направить официальные запросы в СУ СК по Самарской области и в Генпрокуратуру, чтобы правоохранители провели по данному факту проверку.

Ответ Минздрава

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве отмечают, что имеющаяся у ребенка патология никак не связана с ранее введенной вакциной. Об этом свидетельствуют результаты проверок и заключения врачебных комиссий с участием главных внештатных специалистов Минздрава РФ, Санкт-Петербурга и Самарской области.

— Имеющаяся патология не является осложнением от введения оральной поливакцины. Амбулаторная и стационарная помощь оказывалась ребенку в полном объеме. По информации, полученной из федерального центра, причинно-следственной связи между проведенной ревакцинацией и заболеванием у ребенка нет, — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко в ответ на запрос «КП-Самара».

Чиновник отметил, что изолированные параличи лицевых нервов не подлежат учету и проведению противоэпидемических мероприятий. Они не расцениваются как вакциноассоциированный полиомиелит — заболевание, которое возможно из-за осложнений после введения вакцины против него.

По данным Минздрава Самарской области, ребенка не оставили без внимания. С 2016 года ему проводили необходимые обследования, лечение и медицинскую реабилитацию как в федеральных центрах, так и в медучреждениях Самары.

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