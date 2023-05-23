Цена ниже рынка: почему некоторые квартиры в Самаре стоят слишком дешево и чем рискуют их покупатели

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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — эту нехитрую истину, казалось бы, все должны усвоить еще в детстве. Но «халява» часто оказывается слишком привлекательной, чтобы сопротивляться ее притяжению. Особенно если речь идет о покупке квартиры. Однако цена ошибки в случае сделок с недвижимостью может быть слишком велика. Эксперты рассказали, почему в Самаре могут продавать квартиры дешево и какие риски такое жилье несет для покупателя.

Высокий спрос не оставляет шанса скидкам

Новостройки и вторичное жилье в России в апреле 2023 года подорожали в среднем на 2%. Такие данные озвучили эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера. А вот Самара вошла в число городов, где стоимость и первичного, и вторичного жилья незначительно снизилась — на 2,7%. Но, скорее всего, большинство покупателей этого даже не заметили — ликвидные объекты всегда будут в цене.

Серьезного падения стоимости недвижимости аналитики не прогнозируют — для этого просто нет предпосылок. В апреле Домклик зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала года — было выдано 104,3 тыс. ипотек на общую сумму 336,7 млрд рублей. Особенным спросом закономерно пользуются льготные программы кредитования Сбера. Квартиру в новостройке с их помощью можно купить по ставке от 7,7% годовых по ипотеке с господдержкой, от 5,7% – если вы попадаете под условия «Семейной ипотеки», и от 4,7% – если вы «официальный» айтишник.

Активно продаются квартиры на вторичном рынке. Поэтому продавцы недвижимости в основной массе не спешат снижать ценовую планку и не готовы к торгу: по данным сервиса Домклик, в среднем по России покупатели «вторички» сегодня могут рассчитывать на скидку в 1%.

– На величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и общий уровень конкуренции за покупателя. Последнее определяется как объемом предложения на вторичном рынке, так и доступностью других типов недвижимости, – отмечают аналитики Домклик. – Сейчас продавцы предоставляют скидки менее охотно, чем в конце 2022 года. Этому способствует относительно высокий спрос на вторичное жилье в марте и апреле.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему квартиру продают дешево: причины и риски

Тем не менее иногда в Самаре можно встретить объявления о продаже жилья по ценам значительно ниже рыночных. Такие объекты зачастую выглядят очень привлекательно, однако эксперты не советуют излишне торопиться: низкая стоимость может говорить о том, что с объектом не все в порядке. Эксперты Домклик назвали причины, по которым люди чаще всего недорого продают свои квартиры, и рассказали о рисках, которые могут подстерегать покупателей в погоне за «халявой».

Чаще всего квартиру могут выводить на рынок со скидкой, если продавцу срочно нужны деньги. Например, чтобы улучшить свои жилищные условия при рождении ребенка или, наоборот, разменять квартиру при разводе или разъезде с повзрослевшими детьми. Кроме того, предложения дешевле рынка могут появиться, если собственник срочно переезжает в другой город или страну и ему нужны деньги на жилье на новом месте. Как правило, такие сделки не несут повышенного риска — важно просто как следует расспросить продавца.

Также обычно не несет рисков перепродажа квартиры в новостройке, которую нынешние владельцы когда-то приобрели в инвестиционных целях. Как правило, когда дом сдается, на рынке появляется сразу много аналогичных объектов, поэтому вполне допустимо поторговаться.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неудачные соседи или неожиданные наследники

А вот приобретение квартиры, которую владелец получил по дарственной или по наследству, может быть сопряжено с рисками. Ведь неожиданно может появиться неучтенный наследник или обиженный при составлении дарственной родственник.

И это, пожалуй, самый «тревожный» вариант, ведь в самом худшем случае можно остаться без жилья.

– Обратите внимание: перед продажей квартиры свидетельство о праве на наследство должно быть зарегистрировано в Росреестре, – отмечают эксперты. – В целом, рекомендуем покупателям тщательно проверять все риски по сделке. Например, заказать полную юридическую проверку объекта – это можно сделать и онлайн.

Фото: Shutterstock

Кстати, правовая экспертиза сервиса Домклик включает не только сбор всех необходимых сведений и консультирование покупателя, но и сертификат на возмещение средств — на случай, если в будущем откроются какие-то неучтенные обстоятельства, способные повлиять на право собственности.

Причиной солидных скидок на квартиру могут оказаться и неудачные соседи — как правило, найти покупателя в этом случае гораздо сложнее, поэтому продавцы могут снизить цену до 15 – 20%. Причем неудачными «сожителями» могут считаться не только алкоголики и наркоманы, но и представители элиты, «селебрити», актеры, музыканты. Все дело в фанатах и вечеринках, которые они могут устраивать.

Также неудачным соседством могут стать ночные клубы и развлекательные заведения с громкой музыкой. Готовы ли вы смириться с такими неудобствами ради солидной экономии на покупке недвижимости — решать вам.

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