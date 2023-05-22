«Думал, что уже завершил карьеру»: вратарь «Крыльев» посмеялся над своим выходом на замену в матче с «Уралом»

"Крыльям" наконец-то удалось победить в домашнем матче. Фото: ПФК "Крылья Советов"

21 мая 2023 года самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ разгромили со счетом 3:0 екатеринбургский «Урал». Рассказываем, что произошло после игры.

Гончаренко: «Расплачиваемся за Кубок»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил неудачную игру своей команды физической усталостью и эмоциональным выгоранием после матча Кубка России. Четырьмя днями ранее команда из Екатеринбурга завершила свой кубковый поход, проиграв в Краснодаре, как ранее это произошло у «Крыльев Советов» и «Акрона».

- Мы расплачиваемся сегодня за то, что так далеко забрались в Кубке. Но это того стоило, - заявил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Форвард «Крыльев» Владислав Шитов подтвердил, что у соперника недоставало физического ресурса.

- И сам матч, и сложная дорога в Краснодар и обратно отнимают много сил. Мы сами были в такой ситуации, поэтому прекрасно понимаем соперников. Но нам нужно было играть в свою игру и использовать свои моменты. Сегодня это получилось, - рассказал Шитов.

Фролов: «Не понимаю, чем занимались другие вратари»

По сути, единственный момент у гостей был в середине первого тайма, когда игрок «Урала» проверил реакцию только что вышедшего на поле Евгения Фролова. Замена вратаря потребовалась в связи с тем, что игру не смог продолжить Иван Ломаев. А учитывая, что Богдан Овсянников также был травмирован, войти в игру пришлось Фролову. До этого он участвовал в официальном матче более двух лет назад, когда в Грозном в полуфинале Кубка России вышел на серию пенальти.

- Я вообще думал, что я уже завершил карьеру в футболе и перехожу в хоккей. Но оказалось, что нет, - как всегда, с иронией дал интервью после матча Фролов.

Также с юмором он откомментировал тот факт, что удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности.

- Человек два года не играет в футбол, выходит — и сразу стоит «на ноль». Не понимаю, чем другие вратари занимались? - посмеялся Фролов.

В своем стиле он ответил и на вопрос, посвящает ли кому-нибудь эту победу.

- Георгию Зотову. Почему именно ему? Просто так. Если надо кому-то посвятить, пусть будет ему, - невозмутимо отреагировал Фролов, которому не впервой «троллить» журналистов. Так, на заре профессиональной карьеры он представился сахалинскому тележурналисту Львом Яшиным.

Осинькин: «Уже ничему не удивляюсь»

Причина, по которой ушел с поля Иван Ломаев, пока остается неясной.

- У Ломаева какая-то странная травма. Сейчас он уехал в больницу, пока у нас нет понимания, что с ним и как надолго он выбыл, - рассказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

По словам наставника самарской команды, нет пока ясности, кто из вратарей сможет сыграть в двух оставшихся матчах чемпионата.

- Овсянников травмирован, сегодня мы его даже не включали в заявку. Можно было бы подтянуть из молодежного состава голкипера Веселова, но, кажется, он должен уехать в сборную своего возраста. Вот так, то у нас была проблема с опорными полузащитниками, только она решилась, как внезапно у нас обнаружился дефицит вратарей. Впрочем, по тому, что происходит в этом сезоне, я уже ничему не удивляюсь, - сокрушался Осинькин.

Ближайший матч «Крыльев» будет ключевым с точки зрения борьбы за непопадание в стыковые матчи. Самарцам предстоит сыграть в Воронеже с «Факелом» - непосредственным конкурентом «Крыльев» в этой борьбе.