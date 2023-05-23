Посмотреть на выступление группы пришли толпы фанатов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем во вторник, 23 мая 2023 года, социальные сети «взорвал» видеоролик с участием солиста группы «Звери». Рома «Зверь» устроил потасовку в одном из баров Самары после выступления в Тольятти. А спустя несколько часов артист встретился с самарскими поклонниками – уже на следующем концерте. Певец не оставил инцидент без внимания. Рассказываем, что произошло на концерте группы «Звери» в Самаре 23 мая 2023 года.

Отказ от фото, драка, вызов ГБР

Напомним, пьяны й дебош с участием известного артиста произошел вечером 22 мая 2023 года. Перед этим группа отыграла в Тольятти и участники приехали в Самару, чтобы подготовиться к следующему выступлению. Музыканты решили немного расслабиться. Изначально выбор пал на бар «Рюмочная Бори», а после изрядно выпившая компания направилась в другой бар через дорогу. Он и стал местом происшествия.

Как сообщил «КП-Самара» пресс-секретарь группы Максим Гну, к Роме «Зверю» подошли посетители и попросили сделать совместное фото.

– В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео, – пояснил Максим Гну.

В результате спор перерос в драку. Сотрудники питейного заведения вызвали ГБР, но те приехали уже поздно, когда конфликт был исчерпан и гости разъезжались на такси по домам.

Артисты шутят, поклонники в восторге

Вечером во вторник, 23 мая 2023 года, группа «Звери» выступала в Самаре. Традиционно на концерте собралось множество поклонников. В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что выступление было не самым приятным: группа якобы исполнила всего три песни и то ужасно. Однако самарцы это утверждение опровергли. Они отмечают: концерт вызвал у них полный восторг.

– Мы все очень довольны концертом! Гитарист – просто огонь, и Рома пел прекрасно. Зал был забит битком: билеты раскупили сразу, достать их было практически невозможно. Кстати, выступление длилось целых полтора часа, – рассказали «КП-Самара» поклонники группы.

Во время концерта Рома пел песню «Говори» сидя на краю сцены, а зал подпевал хором. Сам артист не оставил самарский инцидент без внимания. Он прокомментировал произошедшее в баре шуткой.

– Может махнем по самарским клубам, устроим мордобой? – пошутил Рома «Зверь» во время исполнения песни.

Фанатам предложение понравилось – слова музыканта встретили овациями.

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