Подговорила дочь оклеветать нового мужа: психолог – о том, почему люди пишут в полицию ложные доносы на близких

За ложный донос грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изнасиловал, угнал машину, обокрал – это лишь малая часть заявлений в полицию, которые пишут жители Самары на своих родственников и друзей. Но когда правоохранительные органы начинают расследование, оказывается, что это вранье. И хорошо, что это вскрывается быстро, а ведь бывает, что невиновный человек оказывается за решеткой. Журналист «КП-Самара» поговорила с психологом Екатериной Калининой и выяснила, зачем люди врут полицейским, а также узнала у адвоката Руслана Берсагурова, какое наказание грозит человеку, который оклеветал другого.

Подговорила дочь и написала заявление об изнасиловании на мужа

Марине (имя изменено – прим. ред.) 32 года. У женщины второй брак, она уже воспитывает 14-летнюю дочку от первого мужа. Сначала все было хорошо, новый возлюбленный принял падчерицу, как родную дочь, но вот со временем быт «съел» всю романтику, поэтому начались скандалы.

Характер у Марины оказался далеко не сахар, да и новый супруг молчать не стал. После очередной бытовой ссоры женщина затаила обиду на мужа и начала продумывать план мести. Подговорив свою дочь-подростка, Марина пошла в полицию и написала заявление на обидчика, рассказав участковому, что он якобы имел интимные отношения с ее дочерью от первого брака. Сама «пострадавшая» подтвердила полицейским версию своей матери. Началась проверка.

- При проверке выяснилось, что все это ложь. Селянка выдумала эту историю, чтобы отомстить супругу. В отношении жительницы региона возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» и по статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, - рассказали в Следственном комитете Самарской области.

Женщина подговорила свою дочь, чтобы та оклеветала отчима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не дал сесть за руль – заявила об угоне

И это не единственный случай, когда обиженные женщины начинают придумывать небылицы, чтобы отомстить мужчине. 44-летняя Людмила (имя изменено – прим. ред.) из Сызрани пришла в отдел полиции и рассказала, что сожитель угнал ее автомобиль «Лада Гранта».

- Она рассказала, что после ссоры мужчина якобы забрал ключи ее машины и уехал, - рассказывают детали заявления в ГУ МВД по Самарской области.

Однако, когда полицейские пришли к мужчине, он рассказал абсолютно другую версию того, что произошло.

- Как выяснилось, на самом деле пара была в гостях, где они и поругались. Поскольку женщина до этого выпила алкогольные напитки, мужчина запретил ей ехать на машине. После этого, обиженная, она и заявила в полицию об угоне, - отметили полицейские.

Мужчины тоже могут врать

Но не только женщины способны устраивать подобные подлянки. Бывали случаи, когда мужчины из мести писали ложные заявления на своих товарищей.

36-летний Сергей (имя изменено – прим. ред.) решил пригласить к себе домой гостей. Громкое застолье продолжалось практически до утра, друзья выпивали, веселились, отдыхали. Уже под утро гости разошлись, а Сергей решил проверить, сколько денег у него осталось после бурной ночи. Он залез в свой кошелек и недосчитался 8 тысяч рублей. Придя немного в себя, мужчина пошел в полицию писать заявление.

- В ходе опроса заявитель сообщил, что накануне у него гостил некий товарищ, который якобы славится клептоманией. Началась проверка и выяснилось, что заявление было подано из мести, - рассказали полицейские.

Как выяснилось, после окончания вечеринки, когда хозяина не было, один из гостей разбил окно и проник в квартиру, где продолжил веселье. По версии полицейских, хозяин жилища решил отомстить приятелю, ложно обвинив его в хищении денежных средств.

Полицейские тщательно проводят расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обманул полицейских, чтобы снять с себя ответственность

Бывали случаи, когда люди ложно доносят на своих друзей даже не ради мести, а исключительно ради того, чтобы снять ответственность с себя. Как поется в детской песне – «Друг в беде не бросит», но, видимо, Алексей (имя изменено – прим. ред.) из села Красноармейское оказался плохим другом.

Сотрудники ГИБДД в Красноармейском районе в ходе патрулирования остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. На следующий день в дежурную часть поступило сообщение от владельца авто об угоне.

В ходе расследования выяснилось, что накануне владелец автомобиля и задержанный водитель выпивали, а после чего Алексей сам дал ключи от машины пьяному товарищу, чтобы тот с ветерком доехал до своего дома в соседнем селе. Но по пути его остановили полицейские, а Алексей придумал хитрый план, чтобы снять с себя ответственность за передачу транспортного средства пьяному другу. Но полицейские раскрыли коварный замысел и на обоих товарищей завели дела – одного лишили прав за вождение в нетрезвом виде, а на другого возбудили уголовное дело.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРАНЬЕ

Руслан БЕРСАГУРОВ, адвокат коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник»:

- Действующим уголовным законом предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. Стоит отметить, что всегда при обращении в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении лицо, которое считает, что его права нарушены, подлежит предупреждению об ответственности за заведомо ложный донос. Вид и размер возможного наказания зависит от конкретных обстоятельств преступления. В случае мнимого обвинения лица в совершении преступления небольшой или средней тяжести лицу грозит в качестве наиболее строго наказания лишение свободы на срок до 2 лет, если же в заявлении ложно указано о наличии тяжкого либо особо тяжкого преступления, то может быть назначено лишение свободы до 3 лет. При этом, как в первой, так и во второй ситуации, могут быть назначены более мягкие наказания, например штраф. Самая строгая ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет предусмотрена, когда лицо не просто обращается в органы с ложным заявлением о преступлении, но и еще искусственно создает доказательства обвинения, - рассказал «Комсомолке» самарский адвокат.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Эти случаи объединяет одно – возбуждение уголовного дела за ложный донос и привлечение к ответственности. Но вот у всех этих людей были разные мотивы, чтобы соврать полицейским. Самарский Психолог Екатерина КАЛИНИНА объяснила читателям «Комсомольской правды», что движет лжецами и зачем люди врут:

- Этому есть вполне бытовое объяснение – человека обидели, он хочет обидеть в ответ. Человек стремится показать свою власть над другим, поэтому ищет способы, каким образом можно вредительствовать, вплоть до того, чтобы изолировать человека. Сейчас же очень сложно доказать, что, например, изнасилования не было, поэтому на время расследования подозреваемого даже могут отправить в СИЗО. К сожалению, есть такие случаи, когда родные люди могут друг на друга доносить. Недобросовестные люди могут этим пользоваться в своих интересах, чтобы иметь какую-то выгоду. Это может быть бытовой характер ссоры, имущественный, например, дележка недвижимости и другие факторы. Такое ситуативное вранье не является болезнью – это всего-навсего дурной поступок. Однако если фантазерство присутствует в жизни человека постоянно, повторяется из раза в раз, то здесь уже можно рассматривать и психическое отклонение, - говорит психолог.

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