«Пока разливайки берут контрафакт, люди будут травиться»: пивовар объяснила, какая цена напитка должна насторожить покупателя

Эксперт предупреждает: слишком низкая цена дожлна насторожить покупателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация отравления сидром «Мистер сидр» из Самары осложняется с каждым часом. Известно уже о 86 пострадавших от злополучного напитка в нескольких регионах страны, полиция проводит рейды и изымает опасную продукцию. Эксперты однозначно говорят - это контрафакт. Самарский пивовар, производитель пива «Юледокс», общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей, член рабочей группы по пиву при министерстве промышленности торговли Самарской области Елена Кузнецова рассказала журналисту «КП»–Самара», из чего складывается цена сидра и пива, на чем экономят недобросовестные производители контрафакта, как он попадает на прилавки, какая цена напитка должна насторожить покупателя и как можно решить проблему.

«Добавляли спирт низкого качества»

Эксперт подчеркивает: в рецептуре сидра спирта быть не должно.

- Алкоголь в таких напитках образуется в результате брожения. Такие требования содержатся в ГОСТе, который производитель не соблюдал. Вероятно, вместо брожения в напиток добавляли спирт низкого качества, удешевляя стоимость продукции и сокращая сроки приготовления. В любом случае все напитки, в которых содержится спирт, подлежат обязательному лицензированию, однако соответствующей лицензии тоже не было. То есть налицо очевидный контрафакт, - отмечает пивовар.

52% розничной выручки уходит государству

Елена Кузнецова говорит: к сожалению, сейчас на рынке много нелегального продукта непонятного качества. И проще всего распознать контрафакт по цене.

- Важно понимать, что пиво, сваренное с учетом всех требований ГОСТов, за которое уплачены все акцизы и налоги, стоить 50-60 рублей у частной пивоварни просто не может. С литра пива мы платим акциз в 25 рублей. Еще 20% отдаем в качестве НДС. Получается, что с литра пива, например, по 60 рублей, государству производитель отдаст 37 рублей. Пару лет назад мы посчитали, что небольшое производство в общей сложности отдает государству 52% розничной выручки на налоги, акцизы и НДС. А ведь еще есть наценка розницы (30%), зарплата, сырье, логистика. Одной только воды на производство тонны пива уходит семь тонн! Понятно, что большие пивзаводы могут держать низкую цену за счет больших объемов, однако у частной пивоварни стоить 60 рублей пиво может только в одном случае. Если предприниматель экономит на акцизах, на НДС – попросту говоря, производит контрафакт.

«Пока не уберем спрос, нелегальное пойло будут производить»

Впрочем, по мнению эксперта, главная проблема не в тех, кто производит контрафакт, а в тех, кто его покупает и создает таким образом спрос для недобросовестных поставщиков.

- Производить контрафакт не перестанут, пока на него есть спрос со стороны мелких разливаек. Именно в этом причина подобных трагедий, - уверена Елена Кузнецова. - К нам тоже регулярно звонят – мол, готовы у вас купить пиво, только у нас не установлена система ЕГАИС (единая госсистема учета движения товаров и продуктов). Однажды мне позвонили потенциальные покупатели, я заехала на торговую точку – а там полный магазин пива и даже кассы нет! И это посреди города! Пока мы не уберем такой спрос на контрафактный дешевый продукт, будут находиться и те, кто готов поставлять нелегальное пойло. Я убеждена, что начинать нужно с мелких магазинчиков, и этим должны заниматься участковые полиции, налоговые органы и местные администрации.