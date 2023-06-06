«Сидр берут, но за спрос боимся»: продавцы пива из Самарской области рассказали, чего опасаются после массового отравления сидром

Сидр исчезает с прилавков магазинов Самары, а в области его так же охотно покупают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После массового отравления контрафактным алкоголем в Приволжье с прилавков магазинов Самары пропал весь сидр. Именно этим напитком, который производили в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары, отравились 86 человек в нескольких регионах. К сожалению, 30 человек из них спасти не удалось. Среди них – муж и жена из Самары, их тела нашла дочь, когда вернулась домой.

Произошедшее вызвало немедленную реакцию. Полиция проверяет магазины и фуры на дорогах в поисках «Мистера Сидра» (именно так называется отравленный алкоголь). Корреспондент «КП-Самара» тоже решила проехать по магазинам, где торгуют пенными напитками, и посмотреть, как там реагируют на ситуацию. Маршрут пролегал через Красноярский район области.

«Сидр берут хорошо»

- Проверки у нас бывают, недавно тоже приходили, но мы не боимся, у нас все нормально: никаких нареканий никогда нет, документы в порядке, поставщики проверенные, - заверила нас владелица первого магазина, куда мы приехали.

Женщина призналась – боится, что спрос снизится на фоне последних событий.

А вот в других магазинах, похоже, об этом и не задумываются. Поток посетителей там не иссякает. Причем берут и сидр.

- Да, сидр продаем, - кивает продавщица. – Как его берут? Хорошо берут. И жалоб никогда не было.

- Сидр у нас есть, но совсем другой производитель. Все сертификаты есть, никаких проблем нет, - заверяет нас женщина из другого магазина, куда мы приехали после. – Сидр обычно берут. Тьфу-тьфу-тьфу, сколько лет работаем с поставщиком, никогда проблем не было.

В Роспотребнадзоре, кстати, заявили, что проверяют только производителя «Мистера Сидра», других не трогают. Правда, с оговоркой – пока не трогают.

Начальник отдела надзора по гигиене питания регуправления Роспотребнадзора Татьяна Курлина советует расспросить продавца, откуда у них этот продукт, какой состав, срок годности, условия хранения и т.д. Если всех сведений о товаре нет, то дело нечисто.

- Сейчас выясняется, что у продавцов сидра не было информации, полной маркировки о товаре. Это должно было насторожить, в таких случаях лучше не покупать продукцию, - рекомендует эксперт.

«Предприниматель может и не получать сертификат»

Следователи задержали предпринимателя, который изготавливал отравленный сидр. Оказалось, что раньше его уже привлекали к ответственности за торговлю алкоголем без документов, но мужчина отделался предупреждением.

Позже выяснилось, что и проверять-то его не должны были.

- Как малый предприниматель, согласно действующему законодательству, Гусейнову и не нужно было оформлять какие-то разрешения. Вот уже три года с начала пандемии коронавируса для малых предприятий существуют послабления и таких производителей редко проверяют, - объяснил в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Получается, что все на совести самого производителя.

- Сейчас при производстве пива можно получить сертификат, а можно не получать его, это разрешено, - объясняют нам в загородном комплексе «Русская охота», где есть своя пивоварня. - Все зависит от желания производителя. Это показывает, насколько производитель ответственно относится к своему продукту. Это хлопотный процесс, сам предприниматель должен брать пробы воды, пробы готового продукта и т.д. и отвозить все это на проверку.

Эта история, к сожалению, далека от завершения. Количество отравившихся суррогатным сидром растет, волна отравлений накрывает все новые и новые регионы.