«Мы редко бреемся и никогда не сдаемся»: самарский журналист рассказал, какие шевроны носят бойцы СВО

Многие бойцы украшают свою форму шевронами со смешными надписями / Фото: t.me/corleonespeaking

Самарский журналист Илья Круговой, которого мобилизовали осенью 2022 года, рассказал, какие шевроны носят бойцы СВО. По его словам, нашивки бывают разные: кто-то украшает форму только своим позывным, кто-то — смешными надписями, а кто-то – размещает лики святых и патриотические надписи.

Мода на шевроны

Кто-то обходится только нашивкой со своим позывным / Фото: t.me/corleonespeaking

— СВО породила новую своеобразную моду и дала развитие целой индустрии по производству шевронов. Некоторые солдаты пришивают на форму собственный позывной. Есть командиры, которые присваивают своим подразделениям определенные имена и потом уже заказывают шевроны для всех бойцов. К примеру, «Взвод Михаила Архангела», «Танковый батальон Август», «Подразделение Призраки», — поделился в своем телеграмм-канале Илья Круговой.

Встречаются на шевронах и изображения мультяшных героев / Фото: t.me/corleonespeaking

По словам журналиста, в 43-м полку, который ранее дислоцировался в Самаре, был ефрейтор, который присвоил взводу название «Мандалорец». Это герой из киновселенной «Звездные войны». Боец даже сделал себе шеврон с его изображением. Однако руководство фантазию не оценило и потребовало выбрать наименование попроще.

Не по уставу, а шутки ради

— Разумеется, большинство наименований нигде официально не значатся, а сами нашивки вешают на форму ради юмора. К примеру, в некоторых подразделениях можно встретить нашивку с надписью «Отряд Боба Марли. Убитых — не убьешь». У кого-то на бронежилете на видном месте красуется нашивка с надписью «Мама велела надеть», — рассказал самарец.

Те, кто служит при штабе, нередко носят именно такие нашивки на рукавах / Фото: t.me/corleonespeaking

Также у солдат можно встретить шеврон «Штабная крыса». Такие чаще всего носят те, кто служит при штабе. У разведчиков на видном месте есть нашивка с изображением бородатого мужчины в темных очках и подписями: «Если не мы, то не мы», «Кто не с нами, тот без нас» или «Мы редко бреемся и никогда не сдаемся».

У бойцов популярны нашивки с бородатым мужчиной и надписью "Если не мы, то не мы" / Фото: t.me/corleonespeaking

Защита в виде ликов святых

Илья Круговой отмечает, что многие к теме украшения своего камуфляжа относятся более серьезно. Они размещают на форме шевроны с ликами святых, которые, как уверяют некоторые бойцы, нередко спасают жизни, и с патриотическими лозунгами. А в одном из подразделений разведки военнослужащие носят нашивки с изображением языческого символа «коловрат»

Что касается самого журналиста, то он носит только один шеврон – со своим позывным. Остальное он считает излишеством. При этом Илья Круговой не исключает, что в дальнейшем необычные нашивки бойцов СВО станут частью музейных коллекций.

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