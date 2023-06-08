В Сызрани прошел семейный экологический фестиваль

Вечнозеленая аллея туй будет радовать сызранцев круглый год. Фото: АО «СНПЗ»

В последние годы День эколога в Сызрани отмечают почти так же масштабно, как День нефтяника - профессиональный праздник многих местных жителей. Они же, нефтяники, организовали на территории ФОК «Надежда», уже традиционно, семейный экологический фестиваль.

Рисуем чистый мир

Как научить ребенка чему-то полезному и важному? Конечно, в игровой форме. Памятуя об этом, заводчане устроили интерактивные площадки, которые ненавязчиво прививали детям бережное отношение к природе и окружающему миру: основы экологической культуры, знания о безопасной утилизации и вторичной переработке. Не обошлось и без мастер-классов: ребята с удовольствием творили из природных материалов, раскрашивали огромную картинку давали сами себе экообещания, проходили квест на знание окружающей среды и редких животных. А одно из них - белый медведь, опекаемый «Роснефтью», - теперь есть в фотоотчетах участников праздника: гигантская ростовая кукла охотно общалась со взрослыми и детьми. Одним из событий праздника стало награждение победителей и призеров ежегодного творческого детского конкурса «Свежий взгляд», который Сызранский НПЗ проводит при поддержке Западного управления министерства образования и науки Самарской области. Темами для рисунков, презентаций и видеороликов стали насущные экологические проблемы и возможный вклад самих детей в решение вопросов охраны природы. - Участвуя в этом конкурсе (уже в третий раз!), я развиваюсь, постоянно нахожу что-то новое, познаю мир, - признался победитель - ученик 9 класса сызранской школы №2 Максим Языков. - Я считаю, что тема экологии очень актуальна и важна. Для подготовки проекта мы с сестрой проанализировали отходы нашей семьи и ужаснулись их объему. Поэтому весь мусор, прежде чем отнести на свалку, мы сортируем. Особый восторг ребят вызвало бумажное шоу - участники праздника попали в настоящую «снежную» историю. Само собой, после мероприятия бумажные сугробы и раскраска отправились на переработку вместе с макулатурой, которую заводчане принесли с собой из дома. В рамках фестиваля был также организован прием отработанных батареек и пластика. В общей сложности собрано более 150 кг макулатуры и пластика и 20 кг элементов питания. А завершился экофестиваль посадкой деревьев у физкультурно-спортивного комплекса «Надежда» продолжилось создание аллеи туй. - Я уже не первый раз принимаю участие в акциях нефтяников, - признался четвероклассник Михаил Шарохин. - Однажды даже выпускал с ними мальков в Волгу - было очень интересно. А сейчас принял участие в творческом конкурсе. В своем видеоролике я постарался призвать людей не выбрасывать картонные коробки, которым можно дать вторую жизнь.

Делай как мы!

Заводчане стараются воспитывать в земляках бережное отношение к природе личным примером. Нефтяники - постоянные участники субботников, акций по очистке берегов, высадке леса, береговых зон рек и родников. На заводе ведется раздельный сбор макулатуры и пластика от других твердых коммунальных отходов. Внедряются элементы системы «Зеленый офис», в том числе электронный документооборот, позволяющий сократить потребление бумаги. Традиционно проводятся экологические фестивали и творческие конкурсы на природоохранную тематику для жителей города Сызрани. - Работа Сызранского НПЗ очень важна, потому что формирование экологического мировоззрения у населения, у детей, важно для жизни будущих поколений, - отметила начальник управления экологии и природопользования администрации Сызрани Марина Комарова. - Необходимость создания благоприятной окружающей среды должен понимать каждый, и именно этому учат мероприятия, подобные фестивалю «ФорматЭКО».

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