Ученые-нефтяники развивают природоохранные технологии

«На конференции «СамараНИПИнефти» было представлено более 50 докладов по актуальным вопросам охраны окружающей среды и природопользования» Фото: ООО «СамараНИПИнефть»

С каждым годом защита окружающей среды приобретает все большее значение в работе многих российских компаний. Они активно развивают экологические программы, вкладываются в технологии и инвестиционные проекты, снижающие воздействие на окружающую среду. Вектор развития в этой работе задает «Роснефть»: ее корпоративный институт «СамараНИПИнефть» является одним из лидеров в разработке и внедрении актуальных технологий природоохранного назначения для предприятий компании.

С научным подходом

С 2016 года на базе дочернего общества сформирован специализированный институт по экологии (СИЭ), который занимается исключительно природоохранными вопросами.

Ежегодно в канун Дня эколога институт проводит научно-практическую конференцию «Экологическая безопасность», которая объединяет свыше 120 представителей промышленных предприятий, крупных инжиниринговых и производственных компаний, НИИ.

- Основная цель нашей конференции - выработка единых подходов по решению вопросов в сфере охраны окружающей среды и природопользования, поиск и внедрение положительных практик в данном направлении, - отмечает начальник управления по охране окружающей среды и природоохранным технологиям ООО «СамараНИПИнефть» Алексей Савельев. – В ходе дискуссий и круглых столов обсуждаются пути решения актуальных проблем: охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, сохранения биоразнообразия экосистем, разработки эффективных мероприятий утилизации отходов, реабилитации земель и многих других.

В этом году ключевой стала тема «Углеродный менеджмент нефтегазовой отрасли». Делегаты конференции обсуждали вопросы сокращения эмиссии парниковых газов, в том числе метана, результаты оценки природного поглощения углерода и применения энергоэффективных технологий.На предприятиях «Роснефти» самарский корпоративный НИИ проводит количественную оценку и инвентаризацию эмиссии парниковых газов с 2019 года, формируя базу данных низкоуглеродных технологий. Специалистами института уже предложен ряд технологических решений для сокращения эмиссии метана до 99% в нефтедобыче: эффект дают применение оголовков бессажевого горения на факельных установках и устройств улавливания легких фракций для резервуаров.

Не шлам, а грунт

Среди проектов и технологий, предложенных специалистами института, немало уникальных. Так, сотрудники СИЭ разработали новый сорбент-деструктор и усовершенствовали технологию процесса утилизации отходов бурения. Новый углесодержащий сорбент не только лучше очищает, но и позволяет применять технологию даже при низких температурах – до минус 40°С.

- Утилизация отходов бурения, предложенная нашим институтом, происходит в несколько этапов, - отмечают специалисты «СамараНИПИнефти». - В буровой шлам последовательно добавляют песок, оксид кальция, фосфогипс и сорбен-деструктор - совместное действие компонентов приводит к снижению концентрации загрязняющих веществ и нейтрализации токсикантов в отходах бурения. В результате из бурового шлама получается экологически безопасный продукт – искусственный грунт, который можно использовать в дорожном строительстве, ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации земель, отсыпке кустовых площадок.

Сейчас усовершенствованная технология утилизации отходов бурения внедряется в четырех «пилотных» предприятиях «Роснефти». А в институте сейчас изучают возможность вовлечения продуктов утилизации бурового шлама в производственный процесс - использовать их в строительстве объектов наземной инфраструктуры. Экономически эффективно и экологически правильно!

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