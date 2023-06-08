Новокуйбышевские нефтехимики «красят» мир в зеленый цвет

Нефтехимики постарались сделать весну зеленее, а лето — красочнее. Фото: АО «ННК»

Экологию - детям

Что полезнее для природы - посадить дерево или не выбросить в общий бак крышку от пластиковой бутылки? Для экологии нет мелочей. Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее общество НК «Роснефть») активно участвуют в эколого-благотворительном проекте «Добрые крышечки»: на трех площадках предприятия стоят специальные контейнеры, которые, несмотря на малый размер пластиковых кругляшей, быстро наполняются. Только за первую половину 2023 года заводчане собрали более одиннадцати тысяч полимерных крышек - больше 55 килограммов (за весь 2022 год - 85 кг). У проекта две стороны медали. Во-первых, пластиковые крышки уходят на вторичную переработку и не отравляют окружающую среду. Во-вторых, вырученные средства направляются через благотворительный фонд детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заводчане не забыли о ребятах и в их «профессиональный» праздник - День защиты детей. Команда волонтеров посетила Образовательное учреждение для детей сирот с ограниченными возможностями здоровья в Чапаевске. Вместе с воспитанниками нефтехимики устроили на территории центра яркий цветник, высадив более 500 петуний. Посадкой клумбы не ограничились: для ребят провели экоурок и мастер-класс по изготовлению поделок из природного материала. В качестве основы использовали спилы деревьев, выброшенных после новогодних праздников и с началом сезонных работ. Деревья получили вторую жизнь, а дети - полезные навыки.

Личный пример

Более 800 сотрудников предприятия присоединились к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна». За время ее проведения высажено более 200 хвойных и лиственных деревьев, около 1,4 тысячи цветов, приведено в порядок более 40 гектаров городских и заводских территорий, собрано и вывезено более 30 тонн мусора, очищено 210 тысяч квадратных метров прибрежной территории рек Волги и Татьянки. Акция стартовала 22 апреля общегородским субботником в Новокуйбышевске. За несколько часов нефтехимики навели порядок на площади им. Менделеева, территориях в районе пересечения улиц Молодежной и Дзержинского, Кирова и Калинина. Активное участие в городском марафоне чистоты принесло Новокуйбышевской нефтехимической компании Кубок победителя. Каждую пятницу заводчане выходили на субботники по уборке территории предприятия, помогли навести чистоту и в чапаевском приюте для бездомных животных. Нефтехимики вместе со своими детьми убрались в вольерах и на прилегающей территории, отремонтировали будки и выгуляли зверят. Водные обитатели тоже могут быть благодарны эковолонтерам: в ходе субботника на берегу Татьянки ими собран и отправлен на переработку мусор, который мог попасть в реку. Масштабы «озеленительной» кампании тоже впечатляют. Заводские эковолонтеры этой весной сажали цветы и деревья в новокуйбышевской школе №5 и чапаевской школе-интернате, в городском сквере и на заводской территории. В «Зеленой весне» приняли участие все предприятия «Роснефти»: экологическая ответственность является одним из главных приоритетов компании. Только в прошлом году ее «зеленые» инвестиции составили порядка 57 млрд руб. За последние три года почти 156 млрд руб. направлены на повышение надежности трубопроводов, улучшение качества сточных вод, обращение с отходами и рекультивацию нарушенных земель

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