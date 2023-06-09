Алексей Веселов: «Улучшение экологической ситуации - одно из главных направлений развития региона»

Ежегодно в регионе выращивается свыше 5 млн штук саженцев лесных растений. Фото: Наталья АРЧИБАСОВА

Сохранить баланс

- Алексей Александрович, как вы оцениваете работу по защите окружающей среды в нашем регионе?

- Качество окружающей среды - один из важнейших показателей качества жизни и устойчивого развития территорий. Сегодня в регионе сформирована комплексная система государственного управления в сфере охраны окружающей среды, которая позволяет осуществлять эффективное регулирование в данной сфере. Несмотря на то что Самарская область является промышленно развитой и антропогенно нагруженной, на ее территории сохраняется стабильное состояние экологической ситуации. Объективные показатели сводной статистической отчетности (в том числе выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, образование отходов) и многолетние результаты комплексного мониторинга подтверждают устойчивое снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов

Комплексный мониторинг окружающей среды ведет ФГБУ «Приволжское УГМС». Кроме того, правительство Самарской области выделяет средства на развитие территориальной системы мониторинга. Так, например, за счет областного бюджета были приобретены посты и ежегодно выделяются деньги на контроль за качеством атмосферного воздуха в Безенчуке, Похвистнево, а также на территории жилого района Волгарь Самары. Организовано проведение работ по инвентаризации объема выбросов и поглощений парниковых газов, по итогам которых также отмечена положительная динамика к снижению объемов таких выбросов на 27% за 5 лет (с 2016 по 2021 гг.). И эта работа продолжается. Ведется работа по климатической повестке - разработан и утвержден региональный план научно-технической деятельности в области экологического развития и климатических изменений, а также региональный план адаптации к изменениям климата Самарской области.

Ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов - в приоритете

- Нацпроект «Экология» включает в себя несколько федеральных проектов, направленных в том числе на ликвидацию свалок, сохранение лесов и водных объектов, оздоровление Волги. Насколько успешно идет их реализация в регионе?

- Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области осуществляет руководство по трем региональным проектам: «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», а также участвует в реализации регионального проекта «Оздоровление Волги». По итогам 2022 года все намеченные мероприятия выполнены.

Так, по региональному проекту «Чистая страна» завершены два природоохранных проекта, начатые в 2021 году. Первый был посвящен рекультивации несанкционированной свалки отходов в районе Костычи в Октябрьске площадью 2 гектара, второй - рекультивации несанкционированной свалки в районе гаражного массива по улице Расковой в Чапаевске площадью чуть более 3 гектаров. В результате рекультивации 5 гектаров нарушенных земель улучшено качество жизни 95 000 жителей Октябрьска и Чапаевска.

Кроме того, начаты работы по двум природоохранным проектам со сроком завершения в 2024 году. Это рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ» Тольятти», площадью почти 22 гектара и рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района города Тольятти (та, что южнее завода ОАО «АвтоВАЗагрегат», площадью 25,7 гектара). Аналогичные работы начаты и в районе сельского поселения Рождествено, где сейчас ведется рекультивация территорий, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды, в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги».

- Самарская область относится к малолесистым регионам. Немалый урон в предыдущие годы нашим лесам нанесли пожары. Какое внимание уделяется сегодня минлесхозом вопросу лесовосстановления?

- Внимание уделяется самое пристальное. По региональному проекту «Сохранение лесов» в целях сохранения уровня лесистости региона и соблюдения баланса выбытия и воспроизводства лесов выполнено лесовосстановление на площади 808,6 гектара (это 102% от плана). Выращен в количестве свыше 5 млн штук посадочный материал лесных растений (100% от плана), заготовлено 2,95 тонны лесных семян (102% от плана). Также выполнен план по закупке пожарной техники и оборудования: для пожарных формирований ГБУ «Самаралес» приобретено 3 грузовых автомобиля повышенной проходимости и 500 единиц оборудования. В результате уровень оснащенности учреждения лесопожарной техникой составил 95,8%, что выше среднероссийского уровня.

В 2023 году большое внимание уделяется мероприятиям по ликвидации последствий крупных лесных пожаров, произошедших в 2021 году, в частности, по расчистке хвойных насаждений, пострадавших от верховых пожаров в Борском, Безенчукском муниципальных районах на площади 278 гектаров. По состоянию на начало мая 2023 г. уже расчищено 208 гектаров территорий, на 16 гектарах ведутся работы по расчистке, на оставшихся 54 га будут заключены договоры купли-продажи лесных насаждений. Оставшаяся площадь горельников будет расчищаться в период до 2024 г.

- Какие решения принимаются по водным объектам региона?

- Большой пласт работы в области проведен по проекту «Сохранение уникальных водных объектов». В 2022 году мы провели расчистку русла реки Ташелки в границах с. Ташла Ставропольского района протяженностью 4,75 км и реки Сускан на территории поселения Нижнее Санчелеево. Это улучшило санитарно-экологическое состояние водных объектов и условия проживания местных жителей. В этом году запланированы проектные работы по расчистке русла реки Большой Иргиз в Большой Глушице и озер Старицы Дубовый Ерик в Волгаре. Ведутся работы по расчистке русла реки Сызранки в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», что позволит улучшить санитарно-экологического состояния водного объекта и обеспечить полноценное функционирование работы школы олимпийского резерва по водной гребле. По линии Федерального агентства водных ресурсов от донных отложений и высшей водной растительности расчищают участок реки Сызранки Саратовского водохранилища площадью 54,22 га.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы планируется выполнение работ по расчистке пруда и ерика на территории села Ширяево, мероприятий по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в селах Климовка и Березовка Шигонского района, а также Саратовского водохранилища в селе Владимировка Безенчукского района. Запланированы работы по капитальному ремонту ГТС пруда Игонькин на реке Орлянке, ГТС водохранилища Крутой Дол в Сергиевский районе и ГТС пруда на реке Сестре Большечерниговского района.

Важно отметить, что наш регион один из немногих в стране, где разработана и утверждена постановлением правительства Самарской области Стратегия сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года. Этот документ определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, улучшение экологической ситуации является одним из стратегических направлений развития региона. Достижение этих показателей осуществляется планомерно, по итогам выполнения комплекса мероприятий, которые предусмотрены государственными программами.

Не могу не отметить и то, как активно в нашей области ведется работа по экологическому просвещению и воспитанию населения, формированию экологической культуры. Ежегодно проводятся акции по уборке территорий, региональный конкурс «ЭкоЛидер», конкурс детских творческих работ на экологическую тематику, конкурс среди муниципальных образований в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воздух, вода, земля: как заботятся об экологии в Новокуйбышевске

Нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске подводит итоги природоохранных программ (подробнее)

Новокуйбышевские нефтехимики «красят» мир в зеленый цвет

Коллектив завода принял активное участие в весенних экологических акциях (подробнее)

В Сызрани прошел семейный экологический фестиваль

В традиционном празднике «ФорматЭКО» приняли участие сотни горожан (подробнее)

Ученые-нефтяники развивают природоохранные технологии

Научно-исследовательский институт нефтегазовой компании разрабатывает инновационные решения экологических проблем (подробнее)