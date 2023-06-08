«Решил расслабиться перед рабочей неделей»: самарец 4 дня находится в коме из-за отравления ядовитым сидром

Самарец уже 4 дня находится в коме из-за ядовитого сидра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности очередного отравления ядовитым сидром в Самаре. 45-летний житель областной столицы решил скрасить воскресный вечер бутылкой яблочного сидра. В последний выходной перед очередной рабочей неделей Сергей поспешил за любимым напитком. По словам его родственников, волжанин перешел на слабоалкогольный сидр недавно. Уже на следующий день действие токсичного пойла подействовало, самарцу стало плохо. Сейчас мужчина находится в коме. Врачи пока не торопятся давать прогнозы. Журналист «КП-Самара» пообщалась с родным братом пострадавшего Александром и выяснила подробности.

Выпил яда и уснул

Все случилось в минувшие выходные в Самаре. В воскресенье, 4 июня 2023 года, вечером по дороге домой Сергей заглянул в соседскую «разливушку», где и приобрел бутылку сидра, чтобы освежиться.

- Он не был любителем крепких горячительных напитков. Чаще брал разливное пиво на вечер, но вот недавно стал жаловаться, что после пенного у него голова раскалывается. Так и перешел на этот сидр проклятый, - поделился с журналистом «КП-Самара» Александр.

Тот вечер Сергей провел дома. Мужчина выпил сидр и лег спать. Жена и дети были рядом, но ничего необычного в состоянии и поведении главы семейства не заметили. Об отправлении стало ясно уже утром.

- В понедельник мне позвонила жена Сереги. Она сказала, что его увезли на карете скорой помощи. Мол, ему стало плохо и они решили вызвать врачей, - говорит Александр. - Еще она обратила внимание на то, что перед тем, как ему стало плохо, он странно себя вел и был агрессивным. Может это действие этого яда, не знаю.

«Молюсь о его здоровье»

По словам самарца, мужчина почти сразу впал в кому. Сейчас Сергей находится под наблюдением специалистов больницы имени Середавина. Врачи не торопятся с прогнозами.

- Честно говоря, всех подробностей я не знаю. Мы не живем вместе, сами понимаете, а жена его вся на нервах. Я ее стараюсь лишний раз не трогать. Врачи почти ничего не говорят. Обозначили только, мол, у брата отказала или отказывает почка, а еще что-то с одним легким. Состояние тяжелое. Молюсь о его здоровье.

Есть еще пострадавшие

В состоянии комы Сергей находится уже четыре дня. Каждый день его навещает жена и мать.

- Еще знаю, что в Красноглинском районе, где живет брат с семьей, пострадало сразу четыре человека. Все они покупали сидр в одном и том же месте. Не знаю, правда, в каком они состоянии и живы ли.

Двое детей и жена не могут найти себе места. Есть ли надежда на улучшение — пока неизвестно.

Всего в Самарской области отравились суррогатным напитком 25 человек, из которых 9, к несчастью, скончались. Всего в России зафиксировано 103 случая отправления, погибли 33 человека, еще 70 пострадавших сейчас находятся в больнице.

Предпринимателя, который изготавливал отравленный сидр, задержали. Выяснилось, что когда стало известно об отравлениях, мужчина распорядился скрыть все улики.

В полиции рассказали, откуда в сидр попал ядовитый метиловый спирт. Оказалось, что его украли со склада МВД,