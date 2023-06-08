Воздух, вода, земля: как заботятся об экологии в Новокуйбышевске

На предприятии реализуется несколько масштабных природоохранных проектов. Фото: НК НПЗ.

Защита окружающей среды и уменьшение экологического следа – одна из важнейших тем сегодняшнегодня на всех уровнях. С 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология», в Самарской области – программа «Охрана окружающей среды на 2014-2015 годы и на период до 2030 года», а также крупные предприятия региона имеют свои экологические стратегии. В День эколога «КП» узнала, как воплощают в жизнь экологическую политику в Новокуйбышевске и каких результатов уже удалось добиться.

- Воздух, вода и земля – по этим трем важнейшим направлениям наше предприятие каждый год разрабатываетэкологические программы и последовательнореализуетих при поддержке НК «Роснефть», - рассказал заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Даниил Костин. – Наши результатыпо итогам 2022 года позволили нам стать победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности». Также сейчас в работе находится несколько масштабных проектов, которые выведут наше производство на новый уровень в части охраны окружающей среды.

Воздух

Два года назад в Новокуйбышевске были установлены экологические посты, в режиме реального времени анализирующие состав воздуха по 600 показателям. Это позволяет нефтеперерабатывающему предприятию в случае отклонений от норм оперативно определить источник проблемы и отреагировать на ситуацию. А новокуйбышевцымогут отслеживать данные посероводороду и углеводородуна мониторах, установленных в городе – это наиболее понятные для неспециалистов показатели чистоты воздуха.

Качество воздуха в Новокуйбышевске улучшается: так, по сравнению с 2019 годом снижено воздействие на 16%, причем это достигнуто только за счет текущей деятельности завода: замена понтонов на резервуарах, оптимизация технологического режима и т.п. При этом сейчас реализуется масштабный проект модернизации мощностей, реконструкции очистных сооружений. После ввода всех запланированных мощностей в эксплуатацию ожидаетсязначительный эффект.

НовокуйбышевскийНПЗ может стать одним из первых предприятий в России, которое получит комплексное экологическое разрешение. Это норма федерального законодательства для организаций, чья деятельность влияет на окружающую среду.

- Это свод нормативов по всем направлениям, и в первую очередь создание онлайн-мониторинга окружающей среды. В этой работе нам помогает институт «СамараНИПИнефть». Мы на финишной прямой и готовы показать и городу, и региону, что у нас есть открытый экологический мониторинг по федеральным стандартам, - поясняет Даниил Костин.

Вода

В 2022 году предприятие сделало основной упор на минимизацию водозабора – по сравнению с 2019 годом он снизился на 25%, за счет ремонтаводоводов, оптимизации схем водоснабжения, повышения культуры производства, замены холодильников водяного охлаждения на воздушные и т.п. Второе направление – перепрофилирование объектов биоочистки с открытого типа на закрытый, что также уменьшает воздействие на окружающую среду.

В этом году на заводе заменили 1200 внутренних составляющих мембранного блока доочистки воды. Также на заводе планируют разработать собственный аналог импортных мембран.

Завершенапредпроектная подготовка глобальной реконструкции очистных сооружений с учетом самых эффективных и доступных на данный момент технологий. В 2023 году начнется проектирование, а после реализации проекта качество воды улучшится еще более значительно.

Земля

Задача экологичной утилизации отходов завода в 2022 году получила несколько новых решений. Полностью проведена реконструкция площадок накопления, на каждой установке расположены контейнеры для раздельного сбора, по согласованию с регоператором ведется раздельный вывоз мусора. Сбор пластика, батареек, лампочек давно стал нормой. Только макулатуры за 2022 год вывезли 15 тонн, и это при переходе на 95% на цифровой документооборот! Расширен перечень отходов, отправляемых на переработку: теперь туда входят средства индивидуальной защиты. Начал свою работу мобильный комплекс по измельчению, уплотнению и упаковке резины, пластика, бумаги и других материалов – это облегчает оправку его на переработку.

Кроме решения производственных экологических задач, завод активно участвует в экологических акциях по посадке деревьев, уборке берегов. Благоустройству родников и пополнению биоресурсов Волги.

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