«Залез на машину неумышленно»: пьяный дебошир, который повредил такси возле Лотте в Самаре, дал показания

Пьяный мажор из Сургута говорит, что попортил машину неумышленно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Летом прошлого года на всю Самару прогремела история, когда пьяный молодой человек со спущенными штанами устроил бесчинства на автомобиле такси. Водитель Алексей Морозов подвозил компанию подвыпившей молодежи к отелю Лотте, а после поездки увидел, что заднее сидение испачкано. Он обратился к самой адекватной девочке из компании, чтобы пассажиры оплатили химчистку салона. В это время один из друзей со спущенными штанами полез на крышу автомобиля самарца. Сейчас в мировом суде Ленинского района слушается дело, где Дениса В. обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, но сам дебошир не согласен с обвинением. На этой неделе обвиняемый дал показания. Вот что он рассказал судье.

Мажор из Сургута, учится на стоматолога

О подсудимом Денисе В. журналисту «КП-Самара» стало известно, что парень учится в вузе. Сам молодой человек родился и проживает по настоящее время в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В Сургуте у семьи своя частная стоматологическая клиника, руководит которой отец семейства. Денис не просто так выбрал самарское учебное заведение, здесь же учился его брат, который сейчас работает техником в клинике отца.

В тот день, когда произошло ЧП возле Лотте, Денис вместе со своим братом и еще двумя девушками были в ночном клубе «Sky Bar», потом вызвали такси и отправились в пятизвездочный отель. В ходе следствия правоохранителям удалось установить личность только одной девушки – Алины, именно к ней с вопросом о химчистке салона подошел таксист.

- Пока мы обсуждали, как молодые люди будут расплачиваться за испорченную обивку сидений, Денис, еле стоя на ногах, двинулся к моей машине. Его пытался удержать брат и охранник, но им не удалось это сделать, - рассказывает журналисту пострадавший Алексей Морозов.

Согласно материалам уголовного дела, Денис схватился за край капота под лобовым стеклом и потянулся на руках на капот. Потом он перехватился за крышу и ползком, опираясь коленом на стекло, забрался на крышу. Денис попытался было встать на ноги, но превышенная доза алкоголя не позволила ему принять вертикальное положение. После друзьям удалось уговорить Дениса сползти с машины обратно на землю.

- Непонятно, что он этим хотел добиться, но внимание ему точно уделили достаточно, - говорит Алексей Морозов.

Следствие длилось почти год. Сначала Алексею и вовсе отказали в возбуждении уголовного дела, но позже все же нашли состав преступления. Пострадавший сделал независимую экспертизу, которая показала, что пьяная вакханалия Дениса все же повредила капот и крышу автомобиля. В мае 2023 года суд начал рассматривать уголовное дело.

«Деньги за химчистку не вернули, на связь не выходили»

По словам водителя такси, договор с девушкой Алиной по поводу химчистки так и не был исполнен. Девушка пообещала в тот вечер, что переведет необходимую сумму и даже взяла контактные данные таксиста. Но ни на следующий день, ни через неделю, ни сейчас перевода Алексей так и не получил. Кроме того, все то время, пока шло следствие, Денис не выходил с ним на связь и не предлагал решить дело мирно. Однако на суде заявил, что был готов оплатить любую сумму ущерба, но Алексей все же предал огласке дело, рассказав, как тот без штанов полез на крышу авто. После чего была задета честь и достоинство Дениса.

- Я признаю, что залез на машину истца, но портить имущество я не хотел, это было неумышленно. Я готов был заплатить Морозову за повреждения, но он назвал сумму, которая превышала цену фактических работ, - говорил на суде Денис В.

Ранее подсудимый обвинил СМИ в дискредитирующих его действиях. Однако рассказывать свою позицию журналисту «Комсомольской правды» молодой человек отказался, даже в присутствии своего адвоката. В настоящее время слушание по данному делу продолжается, но в закрытом режиме по настоянию ответчика и его защитника. Суд принял решение допустить СМИ только на прения сторон, которое состоится после судебного следствия.

«КП-Самара» следит за развитием событий.

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