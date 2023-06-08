Два начальника самарского главка МВД лишились должностей из-за массового отравления сидром

В числе тех, кто отстранен от должности - замначальника ГУ МВД по Самарской области Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Дело о массовом отравлении самарским сидром получило неожиданный поворот. Проверка показала, что алкоголь для производства напитка был украден со склада МВД в Самаре. После результатов начались кадровые перестановки, которые коснулись замначальника областного главка МВД Юрия Сафронова.

Как сообщили в МВД России, полицейские устанавливали цепочку поставок сырья предпринимателю, который занимался изготовлением «Мистера Сидра» и провели ряд других проверок. Выяснилось, что ядовитый метиловый спирт для смертельного напитка был похищен со склада ГУ МВД по Самарской области. Там он хранился с 2012 года после проверочных мероприятий.

К преступлению оказались причастны двое жителей города и сержант полиции, который охранял склад: именно он пропустил воров на территорию. Все трое уже задержаны.

Кадровые перестановки затронули и начальство. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности замначальника ГУ МВД по региону Юрия Сафронова. Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воров на территорию пустил сержант»: ядовитый спирт для «Мистера Сидра» украли со склада МВД в Самаре

Ядовитый метиловый спирт для «Мистера сидра» 10 лет хранился на складах полиции (подробности)

Читайте на WWW.SAMARA.KP.RU: https://www.samara.kp.ru/daily/27513/4775852/