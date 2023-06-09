Подвел добропорядочный киллер: бизнесмена будут судить за организацию заказного убийства сызранского депутата

Сызранец выдал киллеру пистолет и патроны для убийства депутата, но тот пошел к силовикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство председателя комитета физической культуры и спорта думы Сызрани Сергея Иванова. Обвиняемым проходит бизнесмен из ритуальной сферы Вадим Пантюхин.

До греха довела личная неприязнь

По версии следствия, 36-летний сызранец решил отправить народного избранника на тот свет из-за личной неприязни. Делать это своими руками он не хотел. Поэтому заказал убийство депутата знакомому местному жителю, который ранее уже был судим. Тот согласился на преступление за плату в 1 млн рублей.

Вадим Пантюхин решил убить народного избранника из-за личной неприязни Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- В период с 23 июня по 2 июля 2022 года обвиняемый сообщил мужчине информацию о месте проживания депутата, распорядке его дня, а также на каком транспорте он передвигается. Далее он передал «киллеру» 700 тысяч рублей, мобильный телефон, пистолет и патроны к нему, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Киллер пошел к правоохранителям

Убивать Сергея Иванова «киллер» не стал. Он пошел в правоохранительные органы и все им рассказал. Чтобы выйти на заказчика, силовикам пришлось разыграть целый спектакль. Они распространили в сети фейковую информацию о гибели депутата. Якобы тот был застрелен у кафе-отеля «Ранчо» в Ставропольском районе.

Депутата спрятали на несколько дней, а затем распространили в сети фейк о его расстреле

2 июля 2022 года «киллер» отчитался Вадиму Пантюхину, что народный избранник убит. Тот «повелся», и буквально на следующий день его задержали сотрудники ФСБ.

Бизнесмена ждет суд

Тогда в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству по найму» и по статье «Хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Недавно расследование было завершено. Следователи собрали достаточно доказательств для направления дела в суд. Материалы после вручения обвинительного заключения передадут на рассмотрение в Сызранский районный суд.

Напомним, не так давно сызранский депутат Сергей Иванов попал в другой скандал. Он сам стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в мошенничестве после реконструкции Курской битвы с бутафорскими танками в спортзале за 2,2 млн рублей.

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