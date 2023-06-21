Отправил учебное авто в столб и сбежал: что известно о виновнике ДТП в Тольятти, где погибла ученица автошколы

Страшная авария унесла жизнь матери двоих детей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности о смертельном ДТП на улице Воскресенской в Тольятти 19 июня 2023 года. Авария унесла жизнь 26-летней ученицы автошколы. У нее осталось двое детей. В полиции рассказали, как произошла трагедия и кто предполагаемый виновник случившегося.

Превысил скорость и погубил человека

ДТП произошло в девятом часу вечера 19 июня 2023 года в районе дома № 1 по улице Воскресенской. Водитель за рулем автомобиля «Лада Веста» протаранил едущую впереди «Гранту», а затем обе машины врезались в световые опоры. Второй легковушкой управляла ученица автошколы. В тот вечер у нее был урок с инструктором — они решили отрабатывать практику на, казалось бы, спокойной и тихой улице.

Пьяный водитель на "Весте" влетел в "Гранту" и отправил ее в столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— По предварительным данным, водитель на «Весте», двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении Южного шоссе, превысил скорость и столкнулся с учебным автомобилем «Лада Гранта». За рулем второй машины, которая после удара наехала на световую опору, находилась 26-летняя жительница Тольятти, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сильный удар пришелся на сторону водителя. К сожалению, девушка не выжила. В аварии также пострадали два человека: 23-летний инструктор и 48-летний пассажир «Весты».

Ученица автошколы от полученных травм скончалась на месте ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Виновник сбежал с места ДТП

Предполагаемый виновник аварии сбежал с места происшествия. Однако через некоторое время полицейские разыскали и задержали его. Как выяснилось, за рулем «Весты» находился 49-летний житель Жигулевска. Доставили в отдел полиции и троих его пассажиров. Насколько известно, все они в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Веста" после столкновения тоже влетела в бетонный столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Под тяжестью неопровержимых улик мужчина признался в совершении противоправного деяния. Он раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием, — рассказали в облглавке.

Возбуждено уголовное дело

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали страшной аварии. Они изъяли машины участников ДТП и находившиеся в них видеорегистраторы. Из «Весты» эксперты забрали микрочастицы с оплетки руля, подголовников, водительского сиденья, двери, педалей и рычага переключения скоростей. Назначены трасологическая, дактилоскопическая и биохимическая экспертизы.

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