«Вам придется уехать»: самарский боец СВО не смог заселиться в отель Кузбасса без российского паспорта

Немец с самарскими корнями вернулся в воинскую часть после ранения на СВО Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Родившийся в Самаре гражданин Германии Дмитрий Гаан прошел через многие препятствия, чтобы вернуться на Родину. Самарец много лет жил с семьей в Германии, но, после начала СВО бросил все, чтобы встать на защиту родной России. Несмотря на долгий и сложный путь через три страны, Дмитрий все же подписал контракт и отправился «за ленточку». Через несколько недель военный получил ранение и был комиссован обратно в Самару, после восстановления он вновь вернулся в военную часть. Но Дмитрию снова пришлось столкнуться с трудностями. Как рассказал боец журналисту «КП-Самара», ему отказали в заселении в гостиницу в городе Юрга, откуда он должен выехать в зону СВО.

Уехали из части, чтобы отдохнуть

Воинская часть, где служит сейчас Дмитрий Гаан, находится в городе Юрга Кемеровской области. После реабилитации в Самаре военный вновь вернулся туда. Сейчас его взвод ждет командировки в зону СВО. Дмитрий вместе со своим сослуживцем решили перед командировкой закупиться всем необходимым в городе и провести ночь в местной гостинице, чтобы привести себя в порядок и выспаться. Однако их планы были нарушены из-за нерушимых правил гостиничного бизнеса.

- Мы с товарищем приехали в центр, чтобы купить обмундирование, средства защиты, провизию и другое, что может понадобиться в командировке. Чтобы немного отдохнуть перед отправкой «за ленточку», мы решили снять номер в гостинице. Ведь в казарме нет таких комфортных условий, чтобы помыться хорошенько и выспаться на удобной кровати, - рассказывает журналисту немец с самарскими корнями.

Сначала заселили, а после попросили съехать

Дмитрий забронировал номер в трехзвездочной гостинице практически в центре Юрги. Товарищи приехали в отель, им дали ключ от номера. Ничего не предвещало беды. Военные только разместились и собирались отдохнуть, как в дверь настойчиво постучались.

- Извините, вы не можете находиться здесь. У нас есть правила, которые нельзя нарушать. Вам нужно покинуть нашу гостиницу, - сказала девушка-администратор.

Самарец не ожидал такого поворота событий и попытался выяснить, в чем проблема, ведь он смог без проблем забронировать номер на свое имя. Как оказалось, дело было в гражданстве военнослужащего, а точнее в его отсутствии. У Дмитрия, который больше полугода служит в рядах российской армии, до сих пор нет нашего гражданства.

- Я показал на ресепшене военный билет, думал этого хватит для идентификации моей личности. Администратор попросила показать паспорт, а он у меня был в части. Девушка разрешила предоставить копию или фотографию. Мы с товарищем отправили фотографии ей на Вотсап – он свой российский паспорт, а я тот, что есть – германский. Через 10 минут после этого нас выгнали, - говорит Дмитрий.

«Это закон»

«Комсомольская правда» решила разобраться, были ли действия администрации гостиницы законными. По телефону нам объяснили, что произошло в отеле в городе Юрга.

- Мужчины забронировали номера через сайт. Для этого не нужны документы, удостоверяющие личность. Когда они приехали, мы попросили предоставить паспорта, но при себе у них были только военные билеты. Мы пошли навстречу военным и попросили прислать фотографии документов, чтобы заключить договор. Но увидев, что у одного из постояльцев иностранный паспорт, мы были вынуждены отказать ему в заселении, - рассказала нам администратор гостиницы.

Девушка объяснила, что для заселения иностранных гостей есть определенные правила. Во-первых, необходим исключительно оригинал паспорта. Также администрация отеля может запросить у иностранца гражданство, вид на жительство или другие документы. У Дмитрия Гаана был с собой только военный билет, а по нему, по правилам гостиницы, заселение невозможно.

В соседнем отеле пошли навстречу

Военнослужащие не стали спорить с дирекцией и покинули гостиницу.

- Буквально на этой же улице, через несколько домов, была еще одна гостиница. Мы пришли туда, объяснили ситуацию с паспортами и нас, неожиданно, без проблем заселили. Конечно, от той ситуации остался неприятный осадок, ведь, наверное, можно было войти в нашу ситуацию и разрешить переночевать. Я же не преступник какой-то, а военный, который защищает Россию, свою родную страну, несмотря даже на иностранный паспорт, - говорит гражданин Германии Дмитрий Гаан.

Сейчас самарец готовится к отправке в зоне СВО, чтобы нести службу по контракту. Его супруга в Самаре подала документы на получение разрешения на временное проживание. У Дмитрия есть две маленькие дочери, которые ждут своего папу. Несмотря на все сложности, с которыми немцам пришлось столкнуться в последний год, семья продолжает бороться за свое право вернуться в родную страну и защищать своих соотечественников в неспокойное время.

Напомним, это уже не первая подобная история, когда военнослужащие не могут предоставить необходимых документов по независящим от них обстоятельств. Паспорта у военных забивают на время прохождения службы, с собой у них только военные билеты. Подобная ситуация, когда участнику СВО отказали в самарской гостинице быстро разрешилась, когда вмешались представители власти.

- Действующие правила обязывают гостиницы селить только по предъявлению определенного перечня документов, в который военный билет входит якобы только при наличии этой справки. И гостиница, ссылаясь на эти правила, вынуждена была отказать. Но при этом, как мне доложили коллеги, на улице бойца не оставили и подобрали ему альтернативный вариант размещения. Конечно, это тоже нужно принять во внимание, это важно, - прокомментировал «КП-Самара» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил: по всей видимости, здесь налицо несовершенство нормативной базы, которая с одной стороны обязывает гостиницы к соблюдению таких требований, с другой - тем самым создает сложности для наших доблестных защитников.

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