«Получил ранение, мечтаю вернуться в строй»: самарец вернулся с семьей из Германии, чтобы пойти на СВО, и добился цели

Дмитрий Гаан достиг своей цели и отправился на СВО Фото: Наталья АРТЯКОВА

Дмитрий Гаан с супругой и двумя дочерями – граждане Германии. Сам Дмитрий коренной самарец, но родители в 90-е уехали на ПМЖ в другую страну. В феврале 2022, когда началась СВО, русский немец не смог спокойно смотреть на происходящее и решил во что бы то ни стало вернуться в Россию, чтобы встать на защиту своей Родины. Вместе с семьей он приехал в Самару, где у него живут родственники с тал оформлять гражданство. Но бюрократическая машина работала медленно, поэтому семье пришлось уехать в Казахстан, где у них тоже возникли проблемы с оформлением. Почти год потребовалось семье Гаан, чтобы все же переехать в Россию. Там Дмитрий смог воплотить свое желание в жизнь и все-таки поехать на СВО защищать страну. Журналист «КП-Самара» узнала подробности жизни немцев в России и как сложилась судьба Дмитрия после подписания военного контракта.

"В Германии не спешили оформлять справку"

Переехав в Самару, Дмитрий и его семья надеялись, что бумажные хлопоты закончились. Однако оказалось, что для получения разрешения на временное проживание в Самаре супруге Дмитрия необходима справка об отсутствии судимости из Германии.

- Мы ее заказали, но там не спешили ее оформлять. Несколько месяцев мы ее ждали, и только в мае ее наконец-то оформили. Сейчас мы ждем, когда этот документ нам привезет из Германии знакомый, который едет в Россию по своим делам, - рассказывает нам Дмитрий.

Дмитрий поделился с "Комсомолкой" своей радостью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несмотря на эти затруднения, в Самаре Дмитрия и его семью встретили тепло, в детсаду и школе пошли навстречу и оформили детей. Старшая дочь пошла во второй класс в школе, которая находится через дорогу от съемной квартиры. Девочка уже показала свои умения и таланты - по итогам учебного года у нее оказалась лишь одна четверка - по английскому языку.

- Она большая молодец. Несмотря даже на то, что много времени из-за постоянных переездов дочь не посещала школу. В следующем году мы обязательно подтянем английский язык и будем круглыми отличниками, - с гордостью говорит отец семейства.

Супруга с дочками живут в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Младшей дочери еще нет и двух лет, она еще не ходит в детский сад. Однако родители уже подали документы и встали на очередь, чтобы в три года дочку взяли в дошкольное учреждение рядом с домом, а мама смогла выйти на работу.

Подписал контракт и отправился "за ленточку"

Что касается цели, ради которой немцы так настойчиво прорывались в Россию, то Дмитрий осуществил свой план и подписал военный контракт. По распределению он попал в войсковую часть в городе Юрга. За ленточкой Дмитрий Гаан пробыл всего пару недель, но этого хватило, чтобы понять всю серьезность СВО. На одном из заданий мужчина получил ранение и был комиссован в госпиталь.

- Сначала меня привезли в Белгород, оттуда эвакуировали в Екатеринбург. Благодаря журналисту «Комсомольской правды», которая ранее публиковала мою историю, о моей ситуации узнали в комитете семей воинов Отечества Самарской области. Екатерина Колотовкина лично занялась вопросом, чтобы меня перевели в самарский госпиталь, ближе к семье. Моя супруга хоть немного и знает русский язык, но ей все же тяжело было оставаться одной в чужой стране с двумя детьми. Я им был нужен, - рассказывает Дмитрий Гаан.

Раненого бойца перевели в Самару, сейчас он находится рядом с семьей и проходит реабилитацию. Но граждане Германии вновь столкнулись с трудностями – положенные выплаты так и не приходили, а средств к существованию практически не оставалось.

- Уже из Екатеринбурга Дмитрий связался с нами, попросил помочь перевести его в госпиталь в Самару. В разговоре выяснилось, что у него проблемы с выплатой денежного довольствия. Семья, которая осталась в Самаре, оказалась практически без средств к существованию. Мы помогли Дмитрию с переводом на реабилитацию в Самарский госпиталь. Связались с войсковой частью в г. Юрга. В ходе разбирательства выяснилось, что в ЕРЦ были поданы неверные данные военнослужащего. Ошибка была исправлена, - рассказали в КСВО Самарской области.

В зоне СВО немец пробыл несколько недель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После реабилитации вернется в часть

Дмитрий получил долгожданные «подъемные» и заработную плату, как военнослужащий. Сейчас мужчина ждет еще одну выплату – по ранению.

- Надеюсь, что задерживают выплаты не из-за того, что снова допустили какую-то ошибку. Начале июня у меня заканчивается реабилитация и нужно будет возвращаться в воинскую часть. Мне нужно обеспечить свою супругу и детей, чтобы не оставлять их без еды и оплаты коммунальных услуг, - говорит журналисту Дмитрий.

Сейчас Дмитрий Гаан продолжает проходит реабилитацию и восстанавливаться после ранения. Он находится рядом с семьей и помогает супруге в оформлении временного проживания в Самаре. Что касается оформления гражданства, то сейчас, по словам мужчины, по данному поводу «тишина». Он очень надеется, что в скором времени он и его жена с дочками станут полноправными гражданами родной страны и смогут спокойно жить в Самаре, дети посещать школу и детский сад, а супруга найти официальную работу.

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