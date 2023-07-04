Перерезал горло и попытался спрятаться в другом регионе: подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Самаре задержали

Погибшая работала менеджером и растила сына. Фото: из соцсетей

Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве 34-летней жительницы Самары. Женщине перерезали горло в своей же машине, а потом, истекающую кровью, выбросили на улицу. Свидетели этой страшной картины попытались спасти пострадавшую, но сделать этого не удалось – женщина скончалась. Случилось это в понедельник, 3 июля 2023 года, на улице Водников.

Через какое-то время автомобиль погибшей – Toyota Land Cruiser – нашли в другой части города, а утром следующего дня в региональном СУ СК сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний парень, который приехал из другого региона страны.

- Злоумышленник задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области на территории Республики Татарстан и доставлен в Самару, - рассказали следователи.

Сама пустила убийцу в машину

Убитая – Екатерина К, экс-невестка якутского мультимиллионера. Женщина растила сына и работала менеджером аптечной сети. Скорее всего, это был не единственный заработок Екатерины, ведь женщина не отказывала в себе в дорогих покупках, в том числе в машинах. Их у самарчанки было несколько.

Страсть к машинам, по всей видимости, ее и погубила. По одной из версий, женщина хотела продать свой Land Cruiser, а 21-летний подозреваемый собирался внедорожник приобрести. Иначе как объяснить то, что Екатерина сама пустила своего убийцу в салон автомобиля?

Эту версию подтверждают и то, что Land Cruiser и правда был выставлен на продажу, а также, что, по некоторым данным, Екатерина и ее убийца перед случившимся заезжали в РЭО.

Вопросов еще много

Еще живую Екатерину выбросили из ее же машины около дома №77 на улице Водников в Самарском районе. Джип тут же рванул прочь, а к истекающей кровью женщине бросились случайные свидетели.

Они пытались спасти Екатерину – кто-то зажимал рану, кто-то звонил в скорую. Однако спасти женщину не смогли.

В этой истории очень много вопросов, на которые еще предстоит ответить. Например, зачем убийца выбросил женщину из машины прямо посреди улицы в историческом центре города? Возможно, план был совершенно другой, но что-то пошло не так. По одной из версий, убийца планировал расправиться со своей жертвой в другом месте и выбросить тело там, где его не найдут, однако Екатерина почувствовала неладное и дала отпор мужчине.

Еще один важный вопрос – собирался ли убийца только угнать машину или целенаправленно приехал в Самару, чтобы убить Екатерину? Ответы на эти вопросы сейчас выясняют следователи, они допрашивают подозреваемого.