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Происшествия5 июля 2023 9:15

«Черный автоугонщик», банда или киллер: кто и почему перерезал горло экс-невестке миллионера в Самаре

Следователи опровергли версию о банде, убившей экс-невестку миллионера в Самаре
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарчанка выставила на продажу люксовый внедорожник, на объявление откликнулся молодой выходец из ближнего зарубежья

Самарчанка выставила на продажу люксовый внедорожник, на объявление откликнулся молодой выходец из ближнего зарубежья

Вот уже несколько дней с первых полос региональных СМИ не сходит новость об убийстве 34-летней Екатерины К. в Самаре. Молодой самарчанке перерезали горло и выбросили на дорогу из собственного автомобиля. История начала обрастать подробностями, открылись новые факты из биографии жертвы, а по городу начали циркулировать различные версии убийства улице Водников в Самаре 3 июля 2023 года. «КП-Самара» собрала все версии жесткой расправы над красавицей-блондинкой, которые известны на данный момент.

Решила продать автомобиль, но лишилась жизни

Екатерина К. из Самары в конце июня 2023 года выложила на сайте бесплатных объявлений на продажу свой люксовый автомобиль – черный Toyota Land Cruiser 200 Series за 3 650 000 рублей. Яркая и креативная девушка основательно подошла к процессу продажи автомобиля – сделала профессиональную фотосессию, заказала видеографа. Объявление за несколько дней набрало более 50 тысяч просмотров, десятки тысяч потенциальных покупателей добавили автомобиль Кати в избранное. Один из их договорился с самарчанкой о встрече, которая закончилась трагедией.

Днем, 3 июля 2023 года, самарцы стали свидетелями того, как молодая девушка с длинными светлыми волосами выпала из движущегося черного внедорожника на улице Водников. Очевидцы увидели, что у пострадавшей идет кровь из перерезанной шеи. Прохожие пытались оказать помощь, но Екатерина скончалась до приезда медиков.

В городе объявили план «Перехват», через некоторое время правоохранители нашли «Тойоту» в одном из дворов на другом конце города. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, ориентировки были направлены наружным постам оперативных служб. Уже ночью подозреваемого в жестоком убийстве Екатерины К. и угоне ее автомобиля задержали на территории Татарстана, он не доехал до Казани 30 км.

Задержанным оказался 21-летний уроженец соседней республики, который получил российское гражданство в 2022 году. Подозреваемого доставили в следственное управление в Самаре, но давать показания тот оказался. Вину задержанный не признает до сих пор.

Версия 1: ссора в машине

По одной из версий, молодой человек на протяжении нескольких дней «смотрел» машину Кати и уверял, что купит ее. В итоге девушка поверила было незнакомцу - сняла машину с учета в РЭО ГИБДД, заехала с потенциальным покупателем в сервис и на автомойку. Но вскоре почувствовала неладное и поняла, что покупать машину молодой человек не собирается. Когда джип проезжал по улице Водников, блондинка могла устроить в салоне скандал из-за потерянного времени, И якобы тогда тогда убийца достал нож и полоснул девушку по горлу. Правда, в таком случае непонятно, зачем добросовестному покупателю было брать на встречу нож и тем более хвататься за него из-за рядового спора.

Версия 2: угнать и перепродать

Вторая версия более правдоподобна. Якобы приезжий изначально планировал угнать дорогое авто и впоследствии перепродать машину в Казани. По неподтвержденным данным, до встречи с Екатериной, парень смотрел еще три дорогие иномарки, но там на встречу приезжали мужчины, с которыми преступник решил не связываться. Скорее всего, душегуб планировал расправиться с хозяйкой машины либо позже, в более укромном месте, либо надеялся все сделать быстро - а потом отвезти тело подальше и хорошенько спрятать. Но хрупкая девушка спутала его планы, начав отчаянно бороться за жизнь и сумев, уже умирая, выскочить из машины на ходу. Так что убийце пришлось спешно менять планы, бросать "засветившийся" джип и пытаться скрыться.

Многие недоумевают, зачем хрупкая молодая девушка посадила к себе в машину незнакомого мужчину, зачем поехала на сделку в 3,6 млн одна. Но знакомые Кати в один голос говорят о ее доброте и доверчивости - девушка всегда видела в людях только хорошее и не ожидала от них подвоха. Кроме того, блондинка уже не впервые продавала машины, и, видимо, не чувствовала опасности в знакомой процедуре. И, увы, дорого заплатила за беспечность.

Версия 3: заказное убийство ради якутских миллионов

«Комсомолке» удалось выяснить, что погибшая владелица дорогого внедорожника является бывшей невесткой якутского золотодобытчика-миллионера. Несколько лет назад Екатерина развелась с сыном богатого бизнесмена, при этом отсудив для себя и сына половину имущества супруга.

После публикации этой информации появилась новая версия убийства – якобы Екатерину К. убили из-за миллионов бывшего якутского свекра. Однако эта версия весьма сомнительна, так как бизнесмен сейчас находится в СИЗО по подозрению в уголовном преступлении, а его семья давно уже не владеет миллионами, распродавая вещи и имущество, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Версия 4: бандиты из ритуального бизнеса

Еще одна версия, которую выдвигали обыватели – Екатерину убили бандиты из сферы ритуального бизнеса. Несколько лет назад самарчанка действительно оформилась, как предприниматель в этой сфере. Как нам рассказала знакомая Кати, будущая жертва убийцы тогда также устроилась на работу в «Спецкомбинат ритуальных услуг» в Самаре, но проработала там совсем недолго. По данным из открытых источников буквально через два года после открытия, в 2021 году Екатерина ликвидировала свое ИП по предоставлению ритуальных услуг и более к этой теме не возвращалась Так что эта версия тоже выглядит не слишком правдоподобно.

Версия 5: банда угонщиков

Однако вскоре появилась новая версия: якобы подозреваемый был не один, орудовала банда. В социальных сетях начала распространяться информация, что, мол, у убийцы были подельники, которые помогали ему в совершении преступления.

- По информации наших источников: убийца Екатерины действовал не один. Все это время его сопровождали друзья на машине, во время того, как девушка выпрыгнула из джипа, его друзья обогнали и скрылись. К сожалению, ни на одной камере они не засветились, а убийца не хочет их сдавать, - такой текст начал распространятся по самарским пабликам в социальных сетях.

«КП-Самара» запросила комментарии в Следственном комитете региона, который продолжает вести расследование. Однако в ведомстве такую версию не подтвердили.

- В настоящее время такая версия не рассматривается, - пояснили в следкоме.

5 июля 2023 года следователи направили собранные материалы в суд, чтобы выбрать для задержанного меру пресечения. Вероятнее всего, обвиняемого отправят в СИЗО на время разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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