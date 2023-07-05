Самарчанка выставила на продажу люксовый внедорожник, на объявление откликнулся молодой выходец из ближнего зарубежья

Вот уже несколько дней с первых полос региональных СМИ не сходит новость об убийстве 34-летней Екатерины К. в Самаре. Молодой самарчанке перерезали горло и выбросили на дорогу из собственного автомобиля. История начала обрастать подробностями, открылись новые факты из биографии жертвы, а по городу начали циркулировать различные версии убийства улице Водников в Самаре 3 июля 2023 года. «КП-Самара» собрала все версии жесткой расправы над красавицей-блондинкой, которые известны на данный момент.

Решила продать автомобиль, но лишилась жизни

Екатерина К. из Самары в конце июня 2023 года выложила на сайте бесплатных объявлений на продажу свой люксовый автомобиль – черный Toyota Land Cruiser 200 Series за 3 650 000 рублей. Яркая и креативная девушка основательно подошла к процессу продажи автомобиля – сделала профессиональную фотосессию, заказала видеографа. Объявление за несколько дней набрало более 50 тысяч просмотров, десятки тысяч потенциальных покупателей добавили автомобиль Кати в избранное. Один из их договорился с самарчанкой о встрече, которая закончилась трагедией.

Днем, 3 июля 2023 года, самарцы стали свидетелями того, как молодая девушка с длинными светлыми волосами выпала из движущегося черного внедорожника на улице Водников. Очевидцы увидели, что у пострадавшей идет кровь из перерезанной шеи. Прохожие пытались оказать помощь, но Екатерина скончалась до приезда медиков.

В городе объявили план «Перехват», через некоторое время правоохранители нашли «Тойоту» в одном из дворов на другом конце города. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, ориентировки были направлены наружным постам оперативных служб. Уже ночью подозреваемого в жестоком убийстве Екатерины К. и угоне ее автомобиля задержали на территории Татарстана, он не доехал до Казани 30 км.

Задержанным оказался 21-летний уроженец соседней республики, который получил российское гражданство в 2022 году. Подозреваемого доставили в следственное управление в Самаре, но давать показания тот оказался. Вину задержанный не признает до сих пор.

Версия 1: ссора в машине

По одной из версий, молодой человек на протяжении нескольких дней «смотрел» машину Кати и уверял, что купит ее. В итоге девушка поверила было незнакомцу - сняла машину с учета в РЭО ГИБДД, заехала с потенциальным покупателем в сервис и на автомойку. Но вскоре почувствовала неладное и поняла, что покупать машину молодой человек не собирается. Когда джип проезжал по улице Водников, блондинка могла устроить в салоне скандал из-за потерянного времени, И якобы тогда тогда убийца достал нож и полоснул девушку по горлу. Правда, в таком случае непонятно, зачем добросовестному покупателю было брать на встречу нож и тем более хвататься за него из-за рядового спора.

Версия 2: угнать и перепродать

Вторая версия более правдоподобна. Якобы приезжий изначально планировал угнать дорогое авто и впоследствии перепродать машину в Казани. По неподтвержденным данным, до встречи с Екатериной, парень смотрел еще три дорогие иномарки, но там на встречу приезжали мужчины, с которыми преступник решил не связываться. Скорее всего, душегуб планировал расправиться с хозяйкой машины либо позже, в более укромном месте, либо надеялся все сделать быстро - а потом отвезти тело подальше и хорошенько спрятать. Но хрупкая девушка спутала его планы, начав отчаянно бороться за жизнь и сумев, уже умирая, выскочить из машины на ходу. Так что убийце пришлось спешно менять планы, бросать "засветившийся" джип и пытаться скрыться.

Многие недоумевают, зачем хрупкая молодая девушка посадила к себе в машину незнакомого мужчину, зачем поехала на сделку в 3,6 млн одна. Но знакомые Кати в один голос говорят о ее доброте и доверчивости - девушка всегда видела в людях только хорошее и не ожидала от них подвоха. Кроме того, блондинка уже не впервые продавала машины, и, видимо, не чувствовала опасности в знакомой процедуре. И, увы, дорого заплатила за беспечность.

Версия 3: заказное убийство ради якутских миллионов

«Комсомолке» удалось выяснить, что погибшая владелица дорогого внедорожника является бывшей невесткой якутского золотодобытчика-миллионера. Несколько лет назад Екатерина развелась с сыном богатого бизнесмена, при этом отсудив для себя и сына половину имущества супруга.

После публикации этой информации появилась новая версия убийства – якобы Екатерину К. убили из-за миллионов бывшего якутского свекра. Однако эта версия весьма сомнительна, так как бизнесмен сейчас находится в СИЗО по подозрению в уголовном преступлении, а его семья давно уже не владеет миллионами, распродавая вещи и имущество, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Версия 4: бандиты из ритуального бизнеса

Еще одна версия, которую выдвигали обыватели – Екатерину убили бандиты из сферы ритуального бизнеса. Несколько лет назад самарчанка действительно оформилась, как предприниматель в этой сфере. Как нам рассказала знакомая Кати, будущая жертва убийцы тогда также устроилась на работу в «Спецкомбинат ритуальных услуг» в Самаре, но проработала там совсем недолго. По данным из открытых источников буквально через два года после открытия, в 2021 году Екатерина ликвидировала свое ИП по предоставлению ритуальных услуг и более к этой теме не возвращалась Так что эта версия тоже выглядит не слишком правдоподобно.

Версия 5: банда угонщиков

Однако вскоре появилась новая версия: якобы подозреваемый был не один, орудовала банда. В социальных сетях начала распространяться информация, что, мол, у убийцы были подельники, которые помогали ему в совершении преступления.

- По информации наших источников: убийца Екатерины действовал не один. Все это время его сопровождали друзья на машине, во время того, как девушка выпрыгнула из джипа, его друзья обогнали и скрылись. К сожалению, ни на одной камере они не засветились, а убийца не хочет их сдавать, - такой текст начал распространятся по самарским пабликам в социальных сетях.

«КП-Самара» запросила комментарии в Следственном комитете региона, который продолжает вести расследование. Однако в ведомстве такую версию не подтвердили.

- В настоящее время такая версия не рассматривается, - пояснили в следкоме.

5 июля 2023 года следователи направили собранные материалы в суд, чтобы выбрать для задержанного меру пресечения. Вероятнее всего, обвиняемого отправят в СИЗО на время разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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