«Перерезал горло и поехал домой на такси»: обвиняемому в убийстве экс-невестки миллионера в Самаре грозит пожизненный срок

Обвиняемый в убийстве экс-невестки миллионера не признает свою вину. Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре 5 июля 2023 суд избрал меру пресечения обвиняемому в зверском убийстве красавицы-блондинки, экс-невестки якутского миллионера. Его отправили под арест на 2 месяца – до 3 сентября. Амирханзу Г. задержали ночью после убийства недалеко от Казани и доставили в Самару. Поначалу обвиняемый было признал свою вину, однако потом начал все отрицать и вовсе отказался давать показания.

«Я ничего не скажу»

Напомним, бывшую жену сына якутского золотопромышленника-миллионера Екатерину К. убили в Самаре вечером 3 июля. Тело с перерезанным горлом выбросили прямо на дорогу из ее собственного черного джипа. Машину нашли почти сразу – убийца бросил ее и скрылся. А ночью задержали и предполагаемого преступника. По версии следствия он притворился покупателем машины, которую Катя выставила на продажу, втерся в доверие, а когда самарчанка сняла дорогую иномарку с учета в ГИБДД – попытался убить, чтобы спрятать тело и завладеть машиной. Но жертва спутала его планы, сумев открыть дверь и выскочить из салона. Вот только раны оказались слишком глубокими, и до приезда скорой девушка умерла.

В Самарский районный суд Амирханзу Г. доставили под конвоем. Журналисты накидываются на обвиняемого с вопросами, но тот лишь что-то тихо бормочет себе под нос по-таджикски. Седобородый переводчик передает его слова, правда, суть которых одна – общаться ни со следствием, ни с прессой предполагаемый убийца не намерен.

- Он не хочет с вами общаться

- Почему?

- Говорит, что просто не хочет

- А почему сначала признался в убийстве, а сейчас все отрицает?

- Говорит, что его били

- А где тогда синяки?

Предполагаемый преступник показывает на свои ноги.

- А как вы объясните ваши отпечатки пальцев на машине?

Молчание

- А кто посоветовал воспользоваться статьей 51?

- Адвокат мне объяснил мои права, по закону я имею право не свидетельствовать против себя и близких родственников.

С судьей предполагаемый убийца общался через переводчика Фото: Наталья АРТЯКОВА

Снял в Самаре квартиру на сутки

Однако сведений у следствия хватает и без показаний обвиняемого. Амирханза Г. получил российское гражданство в 2018 году. Зарегистрирован в Татарстане в селе Левашово, родители живут в Казани. Что именно могло толкнуть его на жуткое преступление, до конца неясно, однако следствие подозревает банальную жажду наживы. Как рассказали правоохранителя, молодой человек приехал в Самару на один день. Снял квартиру зав четыре тысячи рублей и начал звонить продавцам машин с сайта объявлений. Кате он сказал, что приехал из Оренбурга. Почему девушку не насторожил практически не говорящий по-русски «покупатель»? Почему она посадила в свое авто мужчину, который внешне ну никак не походил на человека, имеющего в кошельке 3,6 миллиона рублей? Почему не попросила кого-нибудь из знакомых со ставить ей компанию и отправилась на «сделку» одна? Ответов на эти вопросы нет.

Зато известно, как обвиняемому удалось скрыться из Самары. Выяснилось, что в Татарстан он отправился на такси.

– Из Самары в Левашово в ночь после убийства Амирханза поехал на такси. Таксист рассказал, что его пассажир действительно очень плохо говорил по-русски, - рассказали правоохранители. – В 30 км от Казани его задержали.

По словам прокурора, в случае, если подозреваемого признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Правда, пока предполагаемый убийца вину не признает

- С обвинением я не согласен, преступления не совершал. Прошу в отношении меня избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, - через переводчика обратился Амирханза к судье.

Однако суд не внял просьбе обвиняемого. Амирханзу Г. отправили под арест на два месяца – до 3 сентября 2023.