Белое платье и цветы: зверски убитую в Самаре экс-невестку миллионера похоронили в резном гробу

Катю запомнили как доброго и отзывчивого человека Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре 6 июля 2023 похоронили зверски убитую экс-невестку миллионера Екатерину К. Красавицу-блондинку положили в гроб в белоснежном платье, усыпанном цветами. Проститься с ней пришли десятки людей. Журналист «КП-Самара» побывала на похоронах.

Перерезал горло из-за черного джипа

Жуткая история гибели 34-летней Кати К. уже несколько дней будоражит всю Самару. Девушке перерезали горло в ее собственном черном джипе, который она выставила на продажу, тело выпало из машины прямо на дорогу. По подозрению в злодеянии арестовали уроженца одной из соседних республик, 21-летнего Амирханзу Г. По версии следствия, он представился покупателем, дождался, пока девушка снимет авто с учета – и достал нож.

Друзья и родные принесли красивые венки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Оказалось, что Екатерина – бывшая жена сына якутского золотодобытчика-миллионера. Со своим будущим мужем Сашей познакомилась в Самаре – молодых свели вместе общие знакомые. Семья Александра – выходцы из поселка под Самарой, но глава семьи, Александр К.-старший вел бизнес, занимался добычей золота в Якутии. Кстати, Катя в Якутию тоже несколько ездила вместе с мужем – видимо, возили внука к деду. Семейное гнездышко пара свила в том же поселке Черновский, где жила семья Александра. Построили роскошный особняк – после развода его продали за 15 миллионов – растили маленького сына. Но, как рассказали знакомые семьи, Александр начал гулять налево и даже поднимать руку на жену.

Проститься с Катей пришли десятки людей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Катя не выдержала и подала на развод, попутно отсудив половину имущества. Также знакомые утверждают, что часть имущества на любимого внука переписал дед-миллионер – до того, как сам угодил под следствие. Сейчас Александр К.-старший уже два года коротает дни в столичном СИЗО – его подозревают в похищении золота почти на миллиард. А его семья, по рассказам знакомых, вынуждена распродавать остатки былой роскоши.

Девушку похоронили на Рубежном кладбище Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Порез на шее был совсем небольшим»

Зал, в котором прощались с убитой блондинкой, был полон. Все плакали и не скрывали этих слез. Проститься пришли многочисленные друзья и знакомые девушки и даже ее бывший муж. Дорогой гроб из резного деревам, роскошные венки, дорогие машины у дверей, широкоплечие охранники у входа, охапки цветов поверх тоненького тела Кати... В свой последний путь Катя отправилась в белоснежном платье, усыпанном цветами. Жуткую рану на горле, которая оборвала ее жизнь, было практически незаметно.

Красавицу положили в гроб в белоснежном платье Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Я знала Катю при жизни и сама гримировала ее перед похоронами, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор похоронного бюро «БЛАГО» Екатерина Костылева, - Порез на шее оказался совсем небольшим, его удалось замаскировать, и он совсем не испортил ее внешность. Катя была очень красивой в гробу…

Родные и близкие простились с погибшей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Похоронили погибшую на Рубежном кладбище в отдельной могиле. Вокруг установили изящную кованую оградку.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.